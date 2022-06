Junio es el mes del Orgullo. Fecha en la que la comunidad LGBTQ+ se une alrededor del mundo para celebrar quienes son, pero también para conmemorar la ardua historia de grupos minoritarios que han luchado durante décadas contra la discriminación, el rechazo y lamentables actos de violencia.

Los organizadores iniciales de las festividades de la comunidad gay eligieron este mes para recordar y rendir homenaje al levantamiento de Stonewall, en junio de 1969, en la ciudad de Nueva York, evento que ayudó a impulsar la lucha de los derechos de los homosexuales.

¿Qué pasó el 28 de junio de 1969?

Durante las primeras horas del 28 de junio de 1969, la policía estadounidense allanó el bar gay Stonewall Inn, en la ciudad de Nueva York y comenzó a sacar a todos los asistentes.

Esta confrontación por parte de las autoridades provocó fuertes tensiones entre el público y se tornó violenta. Los clientes se resistieron al arresto y una creciente multitud de transeúntes arrojó botellas y monedas a los oficiales.

Cansados de sufrir acoso por parte de las autoridades, la comunidad LGBTQ+ realizó protestas por las calles de la ciudad durante días. Este levantamiento sirvió para crear un movimiento que luchaba por los derechos de los homosexuales cuando se formaron organizaciones como el Frente de Liberación Gay y la Alianza de Activistas Gay.

Un año después de los actos violentos en Stonewall, se llevaron a cabo las primeras marchas del Orgullo Gay del país.

Este icónico bar, que aun es un popular club nocturno, se convirtió en un monumento nacional.

Manifestantes con carteles pasan frente al Stonewall Inn durante la Marcha de Liberación Queer organizada por The Reclaim Pride Coalition for Trans and Queer black lives and against brutality policial en el bajo Manhattan el 28 de junio de 2020 en Nueva York. (Foto de Bryan R. Smith / AFP) / BRYAN R. SMITH

¿Quién celebra el mes del Orgullo?

Las celebraciones nacionales e internacionales del Orgullo LGBTQ+ pueden ser celebrados por cualquier persona que crea o sienta que su identidad es distinta a la heterosexual; sin embargo, muchos heterosexuales también se unen por considerarse ‘aliados’.

¿Qué significa LGBTQ+?

LGBTQ es un acrónimo que significa Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero y Queer. El término a veces se extiende incluso a LGBTQIA, para incluir grupos Intersexuales y Asexuales.

Queer es un término genérico para personas no heterosexuales; intersexual se refiere a aquellos cuyo sexo no está claramente definido debido a diferencias genéticas o biológicas; y asexual describe a aquellos que no experimentan atracción sexual, asegura CNN.

¿De dónde proviene el nombre Orgullo (Pride, en inglés)?

Esta icónica palabra dentro de la comunidad se le atribuye a la activista bisexual Brenda Howard, apodada la ‘Madre del Orgullo’, quien se encargó de organizar el primer evento para conmemorar un año del ‘levantamiento de Stonewall’.

Los juerguistas participan en el Desfile del Orgullo Gay en Santiago, el 13 de noviembre de 2021. (Foto de Martin BERNETTI / AFP) / MARTIN BERNETTI

¿Cuál es el origen de la bandera del arcoíris?

Fue en 1978 que Harvey Milk, uno de los primeros funcionarios electos abiertamente homosexuales en Estados Unidos, le encargó al artista Gilbert Baker que hiciera una bandera para los próximos eventos del Orgullo en la ciudad de San Francisco.

Baker, un destacado activista por los derechos de los homosexuales, diseñó el símbolo basándose en las franjas de la bandera estadounidense, pero se inspiró en el arcoíris para reflejar las distintas orientaciones dentro de la comunidad.

¿Puedo participar en los eventos del Orgullo si no soy LGBTQ+?

Sí. Los eventos del Orgullo dan la bienvenida a todos los aliados fuera de la comunidad, ya que son oportunidades para mostrar apoyo, observar, escuchar y educarse.