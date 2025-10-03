Por primera vez en la historia, cuatro universidades peruanas lograron posicionarse dentro de las 100 mejores instituciones de educación superior en América Latina y el Caribe. El reconocimiento llegó con la reciente publicación del QS World University Rankings 2026: Latin America and The Caribbean, elaborado por la consultora británica QS Quacquarelli Symonds, referente global en medición de calidad universitaria.

La noticia marca un hito para la educación superior nacional, ya que el Perú empieza a consolidarse como un país con mayor visibilidad internacional en el ámbito académico. Este resultado es reflejo de un crecimiento sostenido en reputación, empleabilidad e investigación, aunque todavía persisten desafíos. A continuación, te contamos qué universidades peruanas destacaron en este ranking.

¿CUÁLES SON LAS 4 UNIVERSIDADES DEL PERÚ QUE INGRESARON AL TOP 100?

El listado regional incluyó a más de 400 instituciones y, entre ellas, cuatro universidades peruanas consiguieron un lugar entre las 100 primeras. Estas son:

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP): alcanzó el puesto 15 en Latinoamérica, consolidándose como la mejor del país. Destacó por su reputación académica y entre empleadores, ubicándose en los puestos 11 y 10 de esos indicadores respectivamente.

alcanzó el puesto 15 en Latinoamérica, consolidándose como la mejor del país. Destacó por su reputación académica y entre empleadores, ubicándose en los puestos 11 y 10 de esos indicadores respectivamente. Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM): subió hasta la posición 44, impulsada principalmente por la valoración que recibe de expertos académicos y empleadores.

subió hasta la posición 44, impulsada principalmente por la valoración que recibe de expertos académicos y empleadores. Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH): se situó en el puesto 70, gracias a su solidez en investigación y formación médica, aunque retrocedió respecto al año pasado, cuando estuvo en el lugar 60.

se situó en el puesto 70, gracias a su solidez en investigación y formación médica, aunque retrocedió respecto al año pasado, cuando estuvo en el lugar 60. Universidad de Lima: sorprendió con un ascenso de siete posiciones y alcanzó el puesto 94, su mejor resultado histórico, con avances en empleabilidad e investigación.

Estas son las 4 universidades del Perú entre las 100 mejores de Latinoamérica, según nuevo ranking QS | Composición EC: Andina

¿QUÉ OTRAS UNIVERSIDADES PERUANAS FIGURAN EN EL LISTADO?

Además de las cuatro primeras en el Top 100, otras instituciones nacionales lograron posiciones destacadas dentro de las 200 mejores de la región. Entre ellas se encuentran la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la Universidad Agraria La Molina y la Universidad de Piura. Estas universidades reflejan el crecimiento del sistema universitario peruano, aunque todavía enfrentan retos en materia de investigación y recursos.

¿CÓMO SE ELABORA EL RANKING QS?

El listado se construye a partir de una metodología que combina encuestas masivas con datos objetivos. Entre los principales indicadores evaluados figuran: la reputación académica, la percepción de empleadores sobre los egresados, el nivel de investigación científica (publicaciones, citas por artículo y proporción de docentes con doctorado) y la capacidad de establecer redes internacionales de colaboración.

¿CÓMO ES EL ESCENARIO LATINOAMERICANO EN EL QUE COMPITE EL PERÚ?

En la edición 2026, Chile alcanzó el primer lugar gracias a la Pontificia Universidad Católica de Chile, que desplazó a la tradicional Universidade de São Paulo de Brasil. Este último país sigue siendo el más representado, con 130 instituciones en el ranking, mientras que México y Colombia cuentan con 67 cada uno. El Perú aparece con 25 universidades en total, lo que evidencia una presencia creciente en el ámbito académico regional.

¿QUÉ RETOS ENFRENTA LA EDUCACIÓN SUPERIOR PERUANA?

Pese a los avances, el sistema universitario nacional aún muestra limitaciones. El ratio docente–alumno se ha visto afectado por restricciones presupuestarias y solo tres universidades peruanas están dentro de las 200 mejores en impacto de investigación medido por citas. Además, 18 instituciones quedaron fuera del Top 200 en el indicador de papers por facultad, lo que refleja la necesidad de invertir más en investigación y en mejorar la calidad académica.