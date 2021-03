12 de 12

Marisa Tomei es reconocida actualmente por su rol como la tía May en las películas de Spider-Man del Universo Cinematográfico de Marvel, un rol importante aunque finalmente secundario de la vida del héroe arácnido. Sin embargo, la actriz es poseedora de una exitosa carrera cinematográfica que incluye dos nominaciones al Oscar por su trabajo en "In the Bedroom" (2002) y "The Wrestler" (2009), así como una victoria en la categoría de Mejor actriz de reparto por "My Cousin Vinny" (1992). (Foto: Jean-Baptiste Lacroix / AFP)