La canción más exitosa de “Encanto”, “We Don’t Talk About Bruno” (No se habla de Bruno), no fue nominada a Mejor Canción Original en los Oscar 2022, pero debido a su tremenda popularidad, los organizadores de la gala decidieron que el tema se interprete en vivo en la ceremonia.

Los productores del evento, Will Packer y Shayla Cowan, anunciaron el jueves por la tarde que el elenco de la película animada, Adassa, Stephanie Beatriz, Mauro Castillo, Carolina Gaitán y Diane Guerrero, cantarán el tema acompañados por las estrellas Becky G y Luis Fonsi.

“Me siento sumamente honrado de ser invitado a formar parte de la 94th edición de los Premios Óscar y poder seguir representando a nuestra cultura latina en un escenario tan importante”, dijo Fonsi en sus redes sociales.

Tras el estreno de “Encanto” en cines el pasado noviembre, “We Don’t Talk About Bruno” pasó a ser la canción más escuchada de una película animada de Disney en más de 26 años, llegando a superar a “Let It Go” de “Frozen”.

No obstante, a pesar de su éxito, otra canción de la cinta fue nominada a los Oscar. Hablamos de “Dos oruguitas”, el emotivo tema central de la película que es interpretado por el cantante colombiano Sebastián Yatra, quien también lo interpretará este domingo en la ceremonia.

“Dos oruguitas” es la primera canción en español nominada al Premio de la Academia desde que lo ganará “Al otro lado del río” de “Diarios de Motocicleta” del uruguayo Jorge Drexler en 2005.

Tanto “We Don’t Talk About Bruno” como “Dos oruguitas” fueron escritas por Lin Manuel-Miranda. En el caso de que el tema de “Encanto” gane su categoría, el compositor lograría el codiciado estatus EGOT, acrónimo con el que se conoce a quienes han ganado los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony.

La 94ª edición de los Premios Oscar se transmitirá en vivo desde el Teatro Dolby a partir de las 7 p.m. (hora peruana) mediante la señal de TNT y en más de 200 territorios en todo el mundo.

Fuente: Los Angeles Times

