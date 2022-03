Este domingo 27 de marzo, el Dolby Theatre de Los Angeles será —como de costumbre cada año— el escenario de la gala más esperada del cine: los premios Oscar 2022. La ceremonia dará inicio a las 19:00 horas de Perú. Conoce un poco más sobre las nominadas a mejor actriz de esta temporada.

El premio de la Academia a la “Mejor actriz protagonista” se debate entre cinco candidatas: Penélope Cruz, Nicole Kidman, Jessica Chastain, Olivia Colman y Kristen Stewart. Cabe mencionar, que las nominaciones dentro de esta categoría suscitaron polémica de parte de los fans del cine, quienes reclamaron a la Academia que no se incluyera a Lady Gaga por su pape en “La casa Gucci”.

Mientras tanto, dentro la categoría “Mejor Actriz de Reparto” encontramos las nominaciones de: Jesse Buckley por “La hija oscura”, Ariana DeBose por “West Side Story”, Kirsten Dunst por “El poder del perro”, Judi Dench por “Belfast” y Aunjanue Ellis por “Rey Richard: Una familia ganadora”

Conoce a las nominadas a “Mejor actriz protagonista”

Penélope Cruz

En esta foto de archivo tomada el 12 de febrero de 2022, el director de cine español Pedro Almodóvar (izquierda) y la actriz española Penélope Cruz posan en la alfombra roja a su llegada a la 36ª ceremonia de entrega de los premios Goya en el Palau de les Arts de Valencia. (Foto: LLUIS GENE / AFP)

Una chica Almodóvar que vuelve a apostar por este mítico director y amigo suyo. En esta oportunidad, ha sido nominada por su interpretación de Janis en “Madres Paralelas”, la más reciente película de Pedro Almodóvar. En este filme, se explora la maternidad de dos mujeres que dieron a luz al mismo tiempo y cómo desde ahí sus vidas se entrelazan.

Esta es la cuarta nominación de la actriz madrileña a la estatuilla dorada en los Oscar a “Mejor Actriz Protagonista”. En 2009, fue galardonada como mejor actriz secundaria por su papel en “Vicky Cristina Barcelona” de Woody Allen.

Jessica Chastain

Jessica Chastain presenta el Premio Stanley Kramer en la 33ª edición anual de los Premios del Sindicato de Productores el sábado 19 de marzo de 2022 en el Fairmont Century Plaza Hotel de Los Ángeles. (Foto: AP/Chris Pizzello)

La actriz californiana fue nominada al Oscar por su rol en “Los Ojos de Tammy Faye”. En esta película, Chastain interpreta a la telepredicadora evangelista Tammy Faye Bakker en las décadas de los 70 y 80. La trama del largometraje dirigido por Michael Showalter, gira en torno a los escándalos de los Bakker.

A Jessica Chastain la podemos encontrar en películas como “La noche más oscura”, “Mamá,” “The Help” o “Molly’s Game”, entre otras.

Olivia Colman

Esta imagen difundida por Netflix muestra a Olivia Colman en una escena de "The Lost Daughter". (Foto: Yannis Drakoulidis/Netflix vía AP)

La actriz británica ha sido postulada como “la mejor de la década” por la crítica, tras recibir el premio por su papel en la película “La Favorita” en 2018. Este año, Colman es nominada como “Mejor Actriz Protagonista” por su rol en “La hija oscura”, donde encarna a Leda.

Kristen Stewart

Esta imagen difundida por Neon muestra a Kristen Stewart en una escena de "Spencer". (Foto: Pablo Larraín/ Neón vía AP)

La actriz estadounidense Kristen Stewart ha sido nominada como “Mejor Actriz Protagonista” por su interpretación de Lady Diana en el drama biográfico de Pablo Larraín, “Spencer”. La artista también ha sido reconocida por su trabajo anterior, gracias al cual ha sido elogiada por la Academia Británica de Cine, Premios César y ha tenido previas nominaciones de los Oscar y Globos de Oro

Nicole Kidman

Nicole Kidman y Javier Bardem protagonizan "Ser los Ricardos". (Foto: GLEN WILSON © AMAZON CONTENT SERVICES LLC)

La galardonada actriz australiana Nicole Kidman tienen en su historia seis Globos de Oro, un Oscar y otros premios más. Además en 2004, la artista fue nombrada por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes en el mundo.

Este domingo, Kidman podría recibir la estatuilla dorada por su interpretación en “Ser Los Ricardo”, donde trabajó junto a Javier Bardem. La trama de la cinta se centra en la relación de dos estrellas de la TV: Lucille Ball y Desi Arnaz, en medio de un conflicto ideológico.

Conoce a las nominadas a “Mejor actriz de reparto”

Jessie Buckley

Jessie Buckley asiste al evento de prensa de nominaciones a los Premios Olivier 2022 en el centro de Londres, Gran Bretaña, el 16 de marzo de 2022. (Foto: REUTERS/Henry Nicholls)

La actriz irlandesa Jessie Buckley inició su carrera en el cine tras su participación el programa de talentos “I do Anything” de la cadena BBC. Desde ese momento, la artista ha destacado por su participación en varias series, además de protagonizar obras audiovisuales como “Beast” y “Wild Rose”, con la que ganó el Premio BAFTA a Mejor Actriz principal.

Esta noche, en gala de los Oscar, ha sido nominada para llevarse el premio a “Mejor Actriz de Reparto” por su interpretación en “La hija Oscura”.

Ariana DeBose

Ariana DeBose como Anita en "West Side Story" de 20th Century Studios. (Foto: AP)

La también cantante y bailarina estadounidense, Ariana DeBose, ha sido nominada a los Oscar 2022 como “Mejor Actriz de Reparto” por su papel de Anita en “West Side Story”, una película dirigida por Steven Spielberg.

DeBose es conocida por sus trabajos en musicales, cine y televisión. Se la recuerda por participación en en “So You Think You Can Dance”, en el musical “Bring It On”, y en “Hamilton”, entre otros.

Kirsten Dunst

Esta imagen difundida por Netflix muestra a Kirsten Dunst en una escena de "El poder del perro". (Foto: Netflix vía AP)

Dunst postula también al premio por “Mejor Actriz de Reparto”, por su trabajo en “El poder del perro”, un western de Jane Campion. La actriz estadounidense-alemana es conocida también por su rol como Mary Jane Watson en la primera saga de Spider-Man junto a Tobey Maguire, su papel de María Antonieta en el filme “Maria Antonieta: la Reina Adolescente” dirigido por Sofía Coppola, entre otros.

Judi Dench

En esta foto de archivo tomada el 2 de noviembre de 2017, la actriz inglesa Judi Dench posa a su llegada para asistir al estreno mundial de la película 'Murder on the Orient Express' en el Royal Albert Hall en el oeste de Londres. (Foto de archivo: AFP / PISCINA / Tolga AKMEN)

Judith Olivia Dench es mundialmente conocida por su papeles en “Hamlet”, “Romeo y Julieta”, “Macbeth”, “Shakespeare in Love”, “Chocolat”, entre otros. La actriz y escritora británica ha sido candidata siete veces al premio Oscar. En esta oportunidad, Dench ha sido nominada por su papel en “Belfast”.

Aunjanue Ellis

En esta imagen proporcionada por Warner Bros. Pictures, Aunjanue Ellis en una escena de "King Richard". (Foto: Warner Bros. Pictures vía AP)

La actriz estadounidense Aunjanue L. Ellis es conocida por su participación en “Girls Town”, “Men of Honor”, “Ray”, “The Express”, “The Help”, entre otras películas. la artista ha sido nominada al Oscar 2022 por su interpretación en “Rey Richard: Una familia ganadora”, un drama sobre Richard Williams y progenitor de Venus y Serena Williams.

VIDEO RECOMENDADO