Fiel a su estilo, la actriz Jamie Lee Curtis está dando que hablar a pocos días de celebrarse uno de los eventos más importantes de la actuación: Los premios Oscar. Y es que ha anunciado que no irá a la cena de los nominados a esta gala por una peculiar razón. ¿Qué es lo que podría provocar que la artista desista de ir a este importante encuentro entre otros actores? En esta nota te contamos la razón y te damos detalles adicionales.

POR QUÉ JAMIE LEE CURTIS NO IRÁ A LA CENA DE NOMINADOS A LOS PREMIOS OSCAR

La actriz Jamie Lee Curtis, que opta a un premio a la mejor actriz de reparto en los Oscar de este año, no asistirá a la tradicional cena de los nominados porque se va a la cama pronto: “Mami se acuesta temprano”, dijo a un periodista al ser preguntada al respecto, informó la cadena Foxnews.

Jamie Lee Curtis ha recibido este año su primera nominación al Oscar por su interpretación en la cinta “Everything Everywhere All at Once” y la Academia de Hollywood suele celebrar de forma previa a la entrega de los galardones una cena con todos los candidatos.

El fin de semana, Jamie Lee Curtis, de 64 años, asistió a la gala de entrega de los Premios Film Independent Spirit, donde declaró a la revista Hollywood Reporter que la cena de los nominados a los Oscar que se celebra este jueves es demasiado tarde para ella.

Jamie Lee Curtis, hija de Tony Curtis y Janet Leigh insistió en que le gusta descansar toda la noche, incluso si ello supone no poder asistir a algunos de los eventos convocados por la Academia de Hollywood.

Al contestar al periodista Jamie Lee Curtis señaló: “Ahora podrías decir, ‘Jamie, estás nominada para un premio de la Academia. ¿Vas a estar en la sala con solo los nominados para el premio de la Academia?, y lo he rechazado”, dijo la actriz estadounidense al citado medio especializado.

“¿Por qué? Porque mami se acuesta temprano”, dijo sobre su ausencia. “Porque las 7:30 PM van a ser las 9 antes de que tengamos comida, ¿y sabes qué? No me pasa nada bueno después de las 9 en punto. Nada. ¡Cero!”, agregó Jamie Lee Curtis.

En la gala de los Oscar, que se celebrará el próximo domingo, 12 de marzo, Curtis competirá por el premio a la mejor actriz de reparto con Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever); Hong Chau (The Whale); Kerry Condon (The Banshees of Inisherin); y Stephanie Hsu (Everything Everywhere All at Once).

QUÉ SON LOS PREMIOS OSCAR

Los Premios Oscar es un premio anual concedido por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en reconocimiento a la excelencia y activismo social de los profesionales en la industria cinematográfica que incluye actores, directores y escritores, ampliamente considerado el máximo honor en el cine.

Los Premios Oscar también es conocido oficialmente como el «Premio de la Academia al Mérito» y se trata del principal de los nueve premios que otorga dicha organización.

El acto formal en el que se presentan los premios es una de las ceremonias más prominentes y prestigiosas del mundo, y se transmite en vivo anualmente para más de cien países. Es también la ceremonia de entrega de premios más antigua en los medios de comunicación, y sus equivalentes: el Grammy iniciado en 1959 (en la música); el Emmy, iniciado en 1949 (en la televisión), y el Tony, iniciado en 1947 (en el teatro), han seguido el modelo de la Academia.

La AMPAS fue concebida originalmente por Louis B. Mayer, presidente de Metro-Goldwyn-Mayer, como una organización que mejoraría la imagen pública de la industria del cine y ayudaría a mediar en las disputas laborales. Los Oscar fueron creados más tarde por la Academia como un premio «en mérito al logro obtenido» en la industria del cine.

La primera ceremonia de premios tuvo lugar el 16 de mayo de 1929, en el hotel Roosevelt en Los Ángeles, en honor a los logros cinematográficos obtenidos en los años de 1927 a 1928. La nonagésima segunda ceremonia tuvo lugar el 9 de febrero de 2020 en el Dolby Theatre, en honor a los logros de la industria cinematográfica obtenidos en 2019.