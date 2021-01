Óscar ‘Conejo’ Pérez es una voz autorizada para hablar sobre el nuevo reto del técnico peruano Juan Reynoso al mando de Cruz Azul, uno de los equipos más populares de México. Esto, debido a que por ocho años ambos coincidieron para defender la camiseta de la ‘Máquina Cementera’ y en conjunto ganaron la Copa de Campeones CONCACAF (2), Torneo de Invierno (1) y Copa México (1).

Por ende, Óscar ‘Conejo’ Pérez conoce lo que puede aportar el entrenador nacional al elenco de Cruz Azul, y a pocos días del debut ante Santos, el actual preparador de porteros de la ‘Máquina Cementera’ atiende a El Comercio para hablar de estos días de trabajo del extécnico de Puebla.

¿Qué opina de la llegada de su excompañero Juan Reynoso como nuevo técnico de Cruz Azul?

Hoy que está al mando Juan, la verdad, me pone contento porque es un buen amigo y fuimos compañeros. No había tenido el gusto de trabajar con él en esta área de la dirección. Hoy lo estoy conociendo y veo que no ha cambiado, sigue con su personalidad, su mismo sello de un tipo exigente, una persona que le gusta que se hagan las cosas bien, intenso en los trabajos. Siempre es un gusto poder trabajar con él y estamos para ayudar en lo que se pueda.

¿Qué trabajos ha realizado Juan Reynoso en estos días con Cruz Azul?

En este tiempo hemos hecho trabajos reducidos y ha sido exigente con el equipo. Los trabajos han sido muy intensos. Él sigue con la personalidad cuando era jugador de ser exigente y hacer las cosas con pasión. Hoy eso le transmite a los muchachos.

REVISA AQUÍ | Pedro Aquino tiene recuperación lenta después de tener coronavirus, comentó el DT de América

¿Considera que es un plus que Reynoso conozca la exigencia del hincha de Cruz Azul?

Obviamente, él sabe muy bien lo que es Cruz Azul. Sabe muy bien el compromiso que tiene y él fue parte importante de la historia del club. Juan Reynoso está muy relacionado con el club a mi forma de ver, él sabe el reto que tiene y no creo que tenga problema para poderlo asumir.

Justo este domingo es la prueba de fuego ante Santos Laguna, qué forma de empezar el reto con una semana de trabajo

Él ya tiene cierta experiencia. Obviamente pondrá todo a favor de Cruz Azul y esperamos que todo vaya bien. Ojalá que podamos encontrar los buenos resultados como uno quisiera que sea.

¿Qué concepto tienen en México de Juan Reynoso?

A la distancia y es la primera vez que trabajo con él, veo un técnico muy dedicado, muy apasionado por lo que hace, veo cómo se estresa en la línea de banda, cómo exige a sus jugadores. Es intenso porque entra y sale de la banca. Eso te trasmite que es muy apasionado por lo que hace y por lo que está pasando dentro del juego. Ojalá que en Cruz Azul podamos tener un buen camino y que se den las cosas.

¿Qué anécdotas tiene con Juan Reynoso en su etapa de jugador?

Los dos nos conocíamos bastante bien. Teníamos muy buena conexión dentro de la cancha tanto visual como de comunicación. Eso nos ayudaba mucho y ambos éramos exigentes. Eso ayudó mucho para tener buen nivel futbolísticamente hablando y lograr lo que todos queríamos que era campeonar con Cruz Azul y lo logramos. A veces jugábamos cartas en la habitación. Eso reflejaba la camaradería que había con los demás compañeros. Salíamos a comer y la verdad teníamos buena relación.

¿Cómo asume el reto de ser preparador de arqueros en Cruz Azul?

Muy orgulloso de nuevamente estar en el club en esta nueva etapa, pues llevo un año en esta área, un equipo que quiero mucho, que me dio la oportunidad de ser profesional. Hoy pongo todo de mi parte para ayudar a los chicos y que ellos estén en un gran nivel. Siempre les digo que todos los días se aprende algo y tratamos de sacar lo mejor de las circunstancias que vivimos día a día en los momentos de entrenamiento y juego. Estoy siempre atento a los detalles. Tengo un portero de mucha experiencia como Jesús Corona, un arquero muy profesional, que siempre se preocupa por perfeccionar lo que hace.

¿Cómo ve a Yoshimar Yotún en Cruz Azul?

Un chico con grandes condiciones, con una gran zurda, que siempre a diario se entrega al máximo. Siempre se está exigiendo y exige a los compañeros. Me parece un buen elemento con gran calidad y que siga sumando. Desde que ‘Yoshi’ llegó siempre trata de aportar y por el lado izquierdo ayuda mucho al equipo. Obviamente irá conociendo lo que le pide Juan (Reynoso) y se tendrá que adaptar a las indicaciones. Yo creo que no habrá problema porque tiene mucha calidad.

¿Hay mucha presión por lo que Juan Reynoso pueda rendir como técnico?

Sí, la gente está muy ilusionada con su llegada. No solo él, sino la gente que trabaja en Cruz Azul, sabemos el compromiso que es estar ahí. Todo el que llegue al club tiene que apuntar a ser campeón. Entonces, es un reto interesante y seguramente Juan lo ve de esa manera. Trataremos de poner todo de nuestra parte para colaborar que se pueda dar. Juan siempre estudia al rival y analiza mucho de lo que pretende que haga su equipo y ojalá encontremos el camino indicado.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Juan Reynoso: "La tarea no será fácil"