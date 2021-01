A pesar que desde el 2015 dirige a la selección peruana , desde Argentina siempre han mostrado cariño y respeto por el trabajo de Ricardo Gareca . Si bien no llegó a jugar un Mundial con la albiceleste, el ‘Tigre’ se ganó el respeto de su país a punta de goles en los clubes donde jugó.

Así, pues, causaron mucho revuelo en las redes sociales las recientes declaraciones de su excompañero y amigo en la selección argentina, Óscar Ruggeri. El exdefensor ahora es parte del panel del programa “ESPN F90” y, desde su tribuna, tal como lo hacía en su etapa de futbolista, no escatimó en sus palabras al referirse al trabajo de Gareca en el combinado bicolor.

¿Qué fue lo que dijo Óscar Ruggeri sobre Ricardo Gareca?

Gareca y Ruggeri son grandes amigos desde su época de futbolistas. (Foto: AFP)

En esta oportunidad, el ‘Cabezón’ fue muy crítico sobre el vínculo que tiene el ‘Tigre’ con la selección peruana puesto que eso, según él, eso genera un conflicto personal difícil de enfrentar.

“A diferencia de mi amigo-hermano Ricardo Gareca, yo no podría dirigir otra selección que se tenga que enfrentar con mi selección”, dijo el exjugador que salió campeón con Argentina en el Mundial de México 86, torneo al que justamente Gareca contribuyó anotando el gol de la clasificación, pero al que no asistió por no ser considerado por el técnico Carlos Salvador Bilardo.

¿Cuándo volverá Ricardo Gareca al Perú para preparar los próximos partidos de la selección peruana?

Hasta donde se sabe, el ‘Flaco’ debería estar arribando al Perú este viernes 22 de enero. Al igual que todas las personas que vienen del extranjero, el técnico de la selección peruana deberá pasar un estricto confinamiento de dos semanas antes de tener contacto con las personas de nuestro país.

Después de mantenerse en cuarentena, el ex técnico de Universitario comenzará a estructurar su plan de trabajo para los meses siguientes, buscando llegar en las mejores condiciones a la próxima fecha doble del mes de marzo donde tendrá como rivales a Bolivia –en La Paz– y Venezuela –en Lima–.

