La Selección peruana no pudo quedarse con los tres puntos ante Uruguay . El último jueves, el equipo de Ricardo Gareca no pasó del empate 1-1 ante la ‘Celeste’ y todavía sigue complicado en la tabla de posiciones de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 . Sin embargo, dentro de todo lo malo, André Carrillo volvió a destacar y, para el técnico del conjunto ‘charrúa’, Óscar Washington Tabárez , esto no pasó desapercibido.

“Este muchacho Carrillo propone mucho desafío, por suerte ingresó Piquerez para la contención en ese sector por donde estaba Matías Viña y venía un poco sentido”, señaló el ‘Maestro’ después del partido en conferencia de prensa.

Asimismo, Tabárez agregó sobre el gran despliegue de Carrillo en el sector derecho de la ‘Blanquirroja’: “André Carrillo es un jugador que impone condiciones. Pensamos en el desgaste, que hay muchos debutantes y que nos faltan jugadores importantes”.

Además, el experimentado entrenador se refirió a lo que fue el trámite del juego y dejó en claro que lo pudo haber ganado cualquiera de las dos selecciones. “Ellos son muy peligrosos, aunque a veces le cuesta ganar en casa. Tienen jugadores que sorprenden, con técnica y creatividad. Pudo haber ocurrido una derrota para nosotros”.

Con el punto conseguido, el equipo de Ricardo Gareca llegó a la línea de los cinco puntos y superó a la selección venezolana, a la cual enfrentará este domingo ( 8 p.m.) en el estadio Nacional de Lima.

