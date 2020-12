El lateral de la selección peruana, Miguel Trauco, quien milita en Saint Étienne, ha comenzado teniendo regularidad en su equipo desde el 8 de noviembre y ya sumó 7 partidos de manera consecutiva con su club. Atrás quedaron las semanas de incertidumbre con respecto a su futuro y poco continuidad en el equipo francés.

Sin embargo, Osvaldo Piazza, exjugador de Saint Étienne, le contó a El Comercio que habló con el entrenador Claude Puel para que le volviera a dar la confianza al defensor peruano.

“Tras la lesión de su compañero Gabriel Silva, Miguel Trauco empezó a jugar y lo está haciendo muy bien. Lástima que los resultados no acompañen. Justamente hablé con el técnico Claude Puel y le dije: Por qué no pones a Trauco y lo acostumbras a marcar en vez de proyectar. Me dijo que lo iba a intentar. También hablé con el presidente Bernard Caiazzo para interceder, pero lo hice con total respeto”.

Finalmente, Piazza dio su punto de vista sobre el rendimiento de Miguel Trauco en el elenco francés.

“Yo creo que tuvo un aprendizaje muy acelerado. Él era un lateral de selección cuya virtud era la de proyectarse y aparecer de sorpresa por el lado izquierdo, para tirar centros buscando al compañero y que la empuje al arco. No era jugador de marca y yo noté cuando lo vi jugar dos partidos en Saint Étienne, es que me pareció bastante flojo en la marca”, aseveró el argentino.

