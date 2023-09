El retorno de ‘Aladino’ a Alianza Lima luego de 8 años no viene siendo el más auspicioso pese a las expectativas de la hinchada y club ‘íntimo’ que realizó una gran inversión en general para reforzar al equipo en busca del tricampeonato. Las irregulares presentaciones de Christian Cueva con camiseta blanquiazul sumado al caso de indisciplina que protagonizó, lo sitúan en el ojo de la tormenta, y ‘Paco’ Bazán ahora desde su posición como comentarista, se ha convertido en uno de sus más fervientes críticos. Te contamos qué le dijo el volante del equipo de Larriera al exarquero de Universitario según la propia versión del también presentador televisivo, y cómo reaccionó producto de sus cuestionamientos.

¿CUÁLES FUERON LAS OFENSAS QUE RECIBIÓ ‘PACO’ BAZÁN POR PARTE DE CHRISTIAN CUEVA DEBIDO A SUS CRÍTICAS EXPRESIONES EN TV Y YOUTUBE?

Las esperanzas depositadas en Christian Cueva como futbolista de Alianza Lima parecen desvanecerse tras un préstamo que no está resultando ventajoso en términos deportivos para el club, y sigue provocando una ola de críticas por parte de cierto sector del periodismo, y un ‘Paco’ Bazán que acaba de revelar detalles sobre su relación con el popular ‘Aladino’ a raíz de sus comentarios altisonantes.

A través de “Erick y Gonzalo”, programa deportivo que se emite por YouTube, el guardameta que jugó por Universitario entre el 2001 y 2003, afirmó que el mediocampista ofensivo del equipo ‘íntimo’ le ha hecho sentir su molestia por los duros comentarios que recibe de su parte mediante una serie de llamadas telefónicas que contienen palabras de grueso calibre.

‘Paco’ Bazán confesó, en principio, que son varios los futbolistas que se comunican con él, y no para felicitarlo, sino por el contrario, para insultarlo y hasta tratar de intimidarlo de manera ofensiva en respuesta a las expresiones altisonantes que suele manifestar tanto en “El Deportivo en otra cancha” de ATV como por redes sociales.

“(A mí) me llaman jugadores para mandarme a la mismísima, no les gusta, jugadores que han sido mis amigos, Cuevita, por ejemplo”, dijo inicialmente el exarquero profesional y actual host televisivo, revelando además que Christian Cueva le lanza improperios vía telefónica cada vez que lo critica ya sea por su bajo rendimiento o algún acto de indisciplina como el que protagonizó a inicios de julio por ausentarse de un entrenamiento.

De manera sorpresiva, ‘Paco’ Bazán expresó que el jugador de Alianza Lima se comunica directamente con él para insultarlo y también “amenazarlo” producto de los comentarios negativos que recibe, sin embargo aprovechó para defenderse y mostrar una postura tajante en relación al ámbito en el que trabajan ambos.

¿QUÉ DIJO ‘PACO’ BAZÁN SOBRE LAS OFENSAS RECIBIDAS VÍA TELEFÓNICA POR PARTE DE CHRISTIAN CUEVA?

El controversial panelista de “Erick y Gonzalo”, abordó el tema relacionado a las llamadas telefónicas que recibe por parte de Christian Cueva para ofenderlo, indicando y aclarando que “él ha sido mi pata, pero yo a veces tengo que pegarle y no porque quiera”.

Por otro lado, y continuando con su relato y confesión, ‘Paco’ Bazán no dudó en manifestar que ‘Aladino’ “hace cosas para pegarle y le molesta, por eso me llama, me putea”, sin tener en cuenta que ahora él labora en programas deportivos y no puede ser permisivo por más que sea su amigo.

“Él no entiende que yo estoy en otro lugar y hay que decir cosas, porque sino sería un tibio y pasaría desapercibido como muchos que están en cable”, sentenció el ex Universitario acerca de la polémica generada con Christian Cueva a quien por cierto, haciendo uso de sus espacios, ha criticado duramente por diversos motivos desde que volvió a Alianza Lima.

ÚLTIMA CRÍTICA Y DURA FRASE DE ‘PACO’ BAZÁN SOBRE CHRISTIAN CUEVA

Un acto de indisciplina pudo ponerle fin al préstamo de Christian Cueva con Alianza Lima luego de faltar al entrenamiento del lunes 3 de julio y haber sido captado una noche antes rodeado de cajas de cerveza.

Con la publicación de un comunicado, el club blanquiazul aceptó la falta cometida y dijo estar “realizando las investigaciones pertinentes sobre el caso”, algo que fue duramente criticado por ‘Paco’ Bazán, quien no dudó en tildar de “apañadores” a la dirigencia ‘íntima, y al volante como un “exfutbolista” por la vida disipada que mantiene.