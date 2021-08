Este jueves 26 de agosto, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, se presentó ante el pleno del Congreso de la República junto al gabinete ministerial para solicitar el voto de confianza. Entre lo más destacable del discurso del premier, que duró cerca de tres horas, estuvo la mención a ‘Paco Yunque’. ¿De quién se trata?

El singular personaje de la literatura de César Vallejo en la homónima obra ‘Paco Yunque’, un niño provinciano que vivió un calvario al llegar a una escuela donde, tímido e inseguro, aunque con una inteligencia innata, sufrió el abuso por parte de Humberto Grieve. Este último, también sería parte del discurso de Bellido.

“Merecemos un país en el que Paco Yunque no deba guardar un silencio impotente, una rabia silenciosa y resignada. Un país en el que el esfuerzo y el talento no sean aplastados por la pobreza y las desigualdades, pero, sobre todo, donde los Humbertos Grieves reciban ejemplar sanción y donde sus burlas y ofensas no sean toleradas jamás, por nada ni nadie”, expresó el titular de la PCM.

¿Cuál fue el conflicto entre Paco Yunque y Humberto Grieve?

En la obra del ‘Poeta universal’, este cuenta cómo un injusto profesor decide castigar a Antonio Gesdres y no a Humberto Grieve, al ambos haber llegado tarde a clases. Un primer signo de la desigualdad que se erigía en aquel salón de clases. Sin embargo, lo peor para Paco Yunque vendría después.

El maestro encargó un examen al alumnado, de manera individual. Yunque fue de los primeros en concluir, mientras que Grieve de los últimos. Al dejar el aula, este sustrajo la prueba del protagonista y la hizo pasar por suya. El docente, al destacar la injusta labor del antagonista y sancionar a Yunque, este solo atinó a llorar a la vez que era consolado por su amigo, Paco Fariña.

‘Paco Yunque’, considerado el cuento más conocido y antologado de César Vallejo, fue publicado de forma póstuma en 1951, trece años después de la muerte del escritor peruano.

