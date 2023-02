Proyectada para iniciar rodaje en el segundo trimestre del 2022, “Paddington 3″ podría no llegar a las salas de cine. A pesar de ser anunciada por la productora StudioCanal, la historia del querido osito viajando por su ciudad natal, Perú, se ha visto retrasada, y es Ben Whishaw, quien le da voz a Paddington, quien ha salido a hablar sobre el asunto.

El actor de doblaje sorprendió a muchos con sus declaraciones, pues dio a conocer del vacío de la película y expresó mucha incomodidad. “Pensaba que ya estaría en marcha, pero no lo sé. Se ha hecho el silencio que a veces se cierne sobre estas cosas. Puede que eso signifique que aún están trabajando en ello, o puede que signifique que no va a ocurrir, o simplemente no lo sabes”, comenta el actor en una entrevista con Collider.

Asimismo, reconoció que hasta el momento no ha tenido la oportunidad de leer el libreto. “No he leído el guión y ni siquiera sé cuándo está previsto que lo rodemos. No lo sé”, dijo. Con estas declaraciones se confirma que “Paddington 3″ ha entrado en un limbo y no hay alguna certeza de que se lleve a cabo.

Vale recalcar que mucho de esta complicada situación podría deberse al cambio de director que hubo, pasando de Paul King (responsable de la primera y segunda entrega de Paddington) a Dougal Wilson, un director inglés que se especializa en comerciales y videoclips.

Cuando se anunció el cambio, King aseguró que la franquicia quedaba en buenas manos. “Después de 10 años trabajando en las películas de Paddington, me siento absurdamente protector con el pequeño oso, y estoy encantado de que Dougal esté ahí para sujetarle la pata cuando se embarque en su tercera aventura en la gran pantalla”, declaró. “El trabajo de Dougal es asombroso: divertido, hermoso, sincero, imaginativo y totalmente original”, añadió. Sin embargo, Wilson aún no ha tenido el momento de demostrarlo.

¿CUÁL ES LA TRAMA DE “PADDINGTON 3″?

Con pocos detalles al respecto, lo que se sabía del nuevo filme es que se llamaría “Paddington in Peru”, dejando entrever que en esta tercera entrega veríamos al querido osito visitar sus raíces. Además, se reveló que se grabaría en partes del Reino Unido y nuestro país.

Cabe recordar que el oso peruano es toda una institución en Gran Bretaña, impulsada por los libros de Michael Bond antes de dar el salto al cine. Su última aparición delante de las cámaras se dio en un vídeo junto a la fallecida reina Isabel II, con motivo del Jubileo.