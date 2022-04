Desde marzo del 2022, Prosperidad Social anunció el pago del Ingreso Solidario para los beneficiarios que había registrado el SISBÉN . En algunos casos las personas que debían recibir el bono no lo hicieron y es por ello que para abril se tiene estimado que aquellos que tienen giros pendientes puedan cobrarlo. Revisa aquí cuándo sería este desembolso y mediante qué plataforma se podrá conocer la información.

Se espera que este ciclo extraordinario de pagos del Ingreso Solidario en abril también sea para los beneficiarios del 2020 y 2021 que tienen cobros pendientes. Este aviso es para aquella personas que han presentado reclamos y no tuvieron respuestas. Se sabe que el Gobierno Nacional espera que antes de que finalice su periodo todos los beneficiados reciban los recursos.

QUIÉNES COBRAR EL INGRESO SOLIDARIO EN ABRIL

Pensando en los hogares que aún no han cobrado el Ingreso Solidario desde el 2020, inclusive, se ha pensando en crear un ciclo de pagos, por única vez, en el mes de abril. Cabe resaltar que esto no incluye el nuevo cronograma del 2022.

DÓNDE SE PODRÁ CONOCER LA FECHA Y CUÁNDO SE PAGA EL INGRESO SOLIDARIO EN ABRIL DEL 2022

El representante de Prosperidad Social, Édgar Picón Prado anunció esta nueva medida de la entidad para los beneficiarios del Ingreso Solidario que aún no hayan podido cobrarlo. “Los recursos no cobrados de Ingreso Solidario no se pierden. Sino cobró algun(os) giro del 2020 o del 2021, los podrá cobrar en el ciclo de pagos extraordinarios que iniciará este mes de abril”, manifestó el directivo de la entidad que reparte este beneficio.

Los recursos no cobrados de #IngresoSolidario no se pierden. 🙌🏾



📢 Sino cobró algun(os) giro del 2020 o del 2021, los podrá cobrar en el ciclo de pagos extraordinarios que iniciará este mes de abril.



@ProsperidadCol anunciará la fecha cuando estén disponibles los recursos. — Édgar O. Picón Prado (@PiconPrado) April 4, 2022

CÓMO COBRAR EL INGRESO SOLIDARIO

Para conocer la fecha de pago que te corresponde cobrar el Ingreso solidario, puedes ingresar al link de Daviplata, el cual es: https://daviplata-familia-bot.mybluemix.net/ . Una vez que hagas clic en el link que te indicamos debes completar todos los campos que aparecen en la pantalla, para así realizar una consulta exitosa y el posterior desembolso del dinero. Finalmente, deberá elegir la opción SACAR PLATA en Daviplata y hacer el retiro en cualquier cajero automático de Davivienda o algunos de los puntos: Baloto, PuntoRed, Conred, Reval y Efecty.