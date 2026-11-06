Once años atrás, el gigante del streaming Netflix estrenaba una serie que tenía, entre sus varias particularidades, una absolutamente llamativa y controversial: su protagonista, el temido narcotraficante colombiano Pablo Escobar, no era protagonizado por un compatriota suyo. El responsable de darle vida al delincuente oriundo de Medellín era un actor nacido en Salvador de Bahía, Brasil. ¿Cómo la TV se atrevía a ponernos en frente a un brasileño interpretando a un ‘paisa’?

El tiempo le dio la razón a toda esa gente detrás que confió en el entonces joven y aún no tan laureado Wagner Moura. Una década después, el intérprete bahiano ha recorrido el mundo derrochando su talento, codeándose con estrellas de Hollywood y echando por los suelos aquellos prejuicios que resonaron allá por agosto de 2015, cuando “Narcos” aterrizó en el streaming para mostrar, a su manera, un episodio tan crudo como violento de la historia de Colombia y de gran parte de Latinoamérica: el auge del narcotráfico y todo lo que era capaz de arrasar en su camino.

En ese grupo de gente detrás estaba una productora colombiana que, tal como ha pasado con Moura, ha crecido a pasos agigantados a través del tiempo. Hablamos de Dynamo. En ese entonces, la compañía dio soporte local a la división estadounidense de la francesa Gaumont International. El resultado, sobra decirlo, fue perfecto. Pero, sobre todo, nos enseñó que la nacionalidad no era un impedimento real para desarrollar el arte desde cualquier ámbito de acción. Hoy, once años después, todo se ratifica con una historia política e histórica en la que ya no está Gaumont al costado, sino únicamente Dynamo (y la confianza de Netflix, claro).

UNA TOMA Y RETOMA QUE NO SE OLVIDA

Un seis de agosto, pero del año 1985, un grupo de 35 guerrilleros del movimiento M-19 ingresó por el garaje del Palacio de Justicia de Colombia para, tras abatir unos guardias, tomar las instalaciones de lo que entonces era la sede de la Corte Suprema y del Consejo de Estado. Aludiendo un incumplimiento de los acuerdos alcanzados con el entonces presidente Belisario Betacurt, quizás pensaron que, secuestrando a los magistrados, y a su vez reteniendo a las personas al interior de los cuatro pisos del inmueble judicial, obtendrían una respuesta favorable. No esperaban el desenlace que finalmente se dio.

Durante 28 horas, una nación vivió un drama cuyas secuelas se prolongarían 41 años después. La historia de este hecho, tan duro como traumático, ha sido contada en “Palacio”, la nueva apuesta de Netflix que tiene a Dynamo detrás. Una de las particularidades de esta producción de ocho episodios es que, como pasó en 2015 con “Narcos”, aquí no toda la ‘crew’ tiene DNI colombiano. Dos de sus tres directores son foráneos. Precisamente con ellos hablamos sobre el reto de dirigir una serie compleja que, desde lo que podría considerarse narrativa emocional, tiene a la empatía como uno de sus principales elementos.

“Si bien ‘Palacio’ es in situ colombiana, esta historia afecta a toda América Latina y pienso que se repite en los países de la región. Por ejemplo, hay un paralelismo muy importante con Guatemala. En 1980 hubo la quema de la Embajada de España, en donde, si bien los casos fueron diferentes, porque eso fue una organización campesina y estudiantil que entró al lugar, lo que sí fue parecido fue la respuesta del Estado, la retoma del ejército y cómo la violencia de nuevo volvió a matar esa pregunta de ‘en qué se hubiese convertido nuestro futuro’ sin la violencia de por medio”, afirma Jayro Bustamante, director guatemalteco-francés que tuvo a su cargo los primeros tres episodios de la serie.

Jaisson Jeack es Alfonso Jacquin, Santiago Londoño es Elvencio Ruiz, Nelson Camayo es Luis Otero en la serie "Palacio" de Netflix.

Bustamante es, además, un guionista y productor con un envidiable palmarés que incluye premios como el Oso de Plata de Berlín, y varias selecciones para representar a su país en los Oscar. En esta entrevista vía Zoom, recuerda que antes de sentarse a dirigir los capítulos iniciales de “Palacio”, hubo un trabajo muy sesudo de investigación que, encabezado por la shwowrunner Natalia Santa, ‘facilitó’ de alguna manera su labor como realizador.

“Cuando llegué, ya el equipo de Natalia traía diez años trabajando la escritura, entonces entramos casi en el momento del relevo, cuando había que agarrar lo que estaba sobre el papel, tornarlo real, empezar a ‘quebrar’ los arquetipos existentes sobre esta historia y a construir sobre esos grandes nombres colombianos, seres humanos detrás, y no los seres humanos que fueron, sino los seres humanos que podamos entender hoy en día”, añade en otra parte de la entrevista.

TALENTO CONOCIDO, CALIDAD ASEGURADA

Las 28 horas que -- según indican todos los archivos-- se prolongó este duro episodio en la historia política y social colombiana, no fueron únicamente por la toma del local. En ese sentido, “Palacio” aborda cada una de las etapas, incluido el ingreso de los militares (retoma), los enfrentamientos, pero, sobre todo, el dolor de los familiares de los secuestrados que se mantuvieron en vilo durante más de un día, a la espera de novedades con respecto a sus seres queridos, algunos de los cuales jamás volverían a casa. Para llevar adelante tremenda historia, se requirieron muchos actores que den vida a guerrilleros, soldados, altos mandos militares, magistrados, abogados, secretarias y hasta a meseros de la cafetería del Palacio.

Jayro Bustamante estuvo a cargo de la dirección de los episodios 1,2 y 3 de la serie "Palacio".

Como resultado de ese casting que comandó John Bedoya, veremos en pantalla a actores jóvenes, pero también a otros quizás no tanto. En ese segundo grupo hay rostros que, para cualquier televidente que ha seguido de cerca muchos de los éxitos producidos en esta parte del continente durante las últimas dos décadas, le serán familiares. Fue así como, si en una serie vimos a un actor o actriz interpretando a un guerrillero o guerrillera, ahora lo podemos ver como un político, un militar o como una valiente abogada. Esa posibilidad de tener bajo su dirección a artistas que ya tienen al menos un gran éxito en su hoja de vida, fue invariablemente una palmadita en el hombro para los directores de “Palacio”. Así lo cree el mexicano Edgar Nito, realizador de los episodios 4, 5 y 6 en la propuesta de Netflix.

“A algunos quizás no los conocía mucho, pero a otros sí los había visto en series o productos televisivos del pasado, y tener la oportunidad de trabajar a su lado fue algo muy importante para mí. Me pasó, por ejemplo, con Robinson, que aquí (en “Palacio”) tiene un personaje (el presidente Betancur) que casi no tiene nada que ver con los que yo lo vi hacer en otras producciones”, señala Nito. El director guanajuatense --un creador que también se desempeña como productor y guionista, y que acumula galardones en festivales como el Tribeca, el SITGES y los de Guanajuato y Morelia— se refiere a Robinson Díaz (Antioquia, 1966), conocido en México por series como “El señor de los cielos” y “El cártel de los sapos”.

Nito aprovechó su estadía en Colombia para seguir a sus actores en otras facetas, como el teatro. “Son acercamientos fuera del set que me permitieron conocerlos más y poder trabajar juntos en esta historia que, como bien dice Jayro, es muy latinoamericana, aunque yo, siendo de otro país, sentía de por sí un gran respeto por todos aquí, más aún al verlos entregando pasión, corazón y sentimiento en cada grabación”, añade en otra parte de la entrevista vía Zoom este director de 40 años de edad.

EL RETO DE MANTENER LA CONTINUDAD

Tal vez los acostumbrados a ver series en varias temporadas entiendan más fácilmente la participación de más de un director en un proyecto. En “Palacio” son ocho episodios, pero dirigidos por tres directores de distintas nacionalidades: Guatemala, México y Colombia. ¿Cómo se trabajó en este singular caso la entrega de la ‘estafeta’ sin perder continuidad? Para Nito, que recibió el encargo de Bustamante y se lo entregó a Oliveros, ha sido clave el diálogo con ambos, pero además con la showrunner, Natalia Santa.

“Para poder trabajar en esa estructura, tuvimos que ingresar información que previamente habíamos puesto sobre la mesa para contar este universo y, eventualmente, entenderla, hacerla nuestra y, luego de ello, pues, hacer la transición, porque también hay una transición tras cada episodio. No es gratis que vayan sucediendo las cosas por etapas, sino que, al ser un proyecto extenso, con bastantes retos y muchas cosas que contar, es casi necesario que todo requiera de etapas distintas”, considera el realizador mexicano.

El director mexicano Edgar Nito, a cargo de la realización de los episodios 4,5 y 6 de la serie "Palacio".

“Entonces, se requirió una coordinación muy estrecha. Jairo y yo tuvimos charlas muy largas, también junto a Natalia Santa, en las que íbamos definiendo cómo íbamos a hacer la transición. Y también cuando llegó Samir (director de los episodios 7 y 8), igual tocaba pasarle la ‘estafeta’ de información, toda la investigación detrás, y buscar un mismo sentido, para que se sienta un proyecto unificado y no diferentes piezas sueltas”, añade Nito.

Bustamante también quiere explicar su visión de ese pase de ‘estafeta’. Para él, un elemento insoslayable ha sido trasladar el vínculo que cada director logró con el elenco. “Una de las cosas más conmovedoras para mí también fue no sólo pasarnos la ‘estafeta’ de ‘esto es lo que venimos construyendo’ y ‘esto es lo que te toca seguir’, sino también el traslado del equipo actoral. Eso fue muy emotivo porque vas construyendo con ellos unos personajes y, de repente, luego de toda esa confianza que se tejió, tienes que empezar a decirles ‘viene alguien más, ya lo hemos hablado, va todo por el mismo camino, tírense al agua con él’, y luego la fiesta final fue para nosotros un decir ‘los tres lo logramos, los tres somos tan papás de estos personajes, tal como lo queríamos desde el inicio’. Así que

los actores ayudaron muchísimo a que esta continuidad se lograra, por supuesto”, sostiene.

A QUÉ ASPIRA UNA SERIE COMO “PALACIO”

Aunque al inicio de esta nota destacamos el éxito de Dynamo con “Narcos”, la primera gran producción latinoamericana emitida por Netflix, la productora colombiana acumula varios logros en el último tiempo. A la serie que protagonizaran Wagner Moura, Boyd Holbrook y Pedro Pascal, se le pueden sumar otras como “Echo 3” (AppleTV+), “La cabeza de Joaquín Murrieta” (Prime Video), “Historia de un crimen: Colosio”, “Frontera verde”, “Distrito salvaje” y, por supuesto, la ambiciosa “Cien años de soledad” (todas estas en Netflix). En cine también probaron suerte con “Barry Seal”, “Los 33”, “American Made”, entre otras películas. Con un palmarés así, ¿qué podría salir mal con “Palacio”?

En la parte final del diálogo, Bustamante y Nito se animan a brindar apreciaciones más personales sobre la serie a la que le han dedicado tiempo valioso, y que se rodó, casualmente, en 2025, año en que se recordaron las cuatro décadas de la toma (y retoma, como le llaman todos los medios) del Palacio de Justicia colombiano. Así, a los directores con una visión muy latinoamericana, y un casting plagado de experimentados artistas, se le suma un elemento más bien simbólico del cual quizás resulta imposible escapar.

La actriz Nicole Santamaría desempeña el rol clave de la abogada María Buitrago en la serie "Palacio" de Netflix.

“Filmamos la serie hace un año, o sea, estábamos exactamente en el 40 aniversario de los hechos, y no sé por qué los números redondos para la humanidad son mucho más impactantes (…) pero hay algo muy importante que nos ha pasado con todos nuestros terribles eventos históricos en América Latina, y es que nos ha tocado a los ciudadanos ir ‘reconstruyendo’ una historia comunal. Las historias estatales que se nos contaron lastimosamente las hemos tenido que romper, hemos tenido que sufrir muchísimo, y a partir de ahí hemos tenido que reconstruir la historia a través de la memoria de los que la vivieron. Yo creo que eso es lo que buscamos hacer. Para nada esta es una reivindicación política, menos una serie con ideología, sino una propuesta que quiere volver a darle la palabra a la memoria comunal”, cierra a su turno Bustamante.

“Siempre se tuvo en cuenta tener personajes complejos, que no necesariamente están de un lado o del otro, sino seres humanos como todos, con su propio contexto, su propia realidad, que caben y coinciden en un momento específico y, entonces, tú (televidente) puedes más bien generar tus propias respuestas al ver la serie y decir: ‘bueno, para mí esto pasó’, o ‘esto es lo que lo que puedo llevarme del hecho histórico’. No se buscó una verdad absoluta, al contrario, inspirarnos en algo que es importante para la memoria histórica de Latinoamérica y, como tal, que los personajes involucrados fueran complejos y que tuvieran los dos lados”, concluye Nito.