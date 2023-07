Paolo Guerrero fue presentado de gran manera en la Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDU). El último viernes, en medio de gran expectativa, el delantero peruano fue el protagonista de una ceremonia especial que sirvió para que tenga el primer contacto con la afición de su nuevo club.

En este contexto, el ‘Depredador’ se dio un tiempo para hablar con los periodistas sobre diversos temas. Una de las preguntas que le hicieron al todavía futbolista de la selección peruana es sobre su posible llegada a Alianza antes de firmar por LDU.

“Yo buscaba jugar en Alianza, es el equipo de mi corazón, donde siempre anhele jugar algún día. No tuve una propuesta, no me vinieron a buscar”, comentó el exjugador de Racing Club de Avellaneda.

Asimismo, Guerrero agregó lo siguiente: “Solo me vinieron a buscar cuando yo no estaba al 100 % bien. Hoy yo no te puedo asegurar que las puertas están cerradas. El día de hoy no me vinieron a buscar y tenía que ver otras propuestas. Quién sabe, algún día... continúa siendo mi anhelo”.

De otro lado, Paolo hizo hincapié en lo ilusionado que se encuentra de cara a su nuevo desafío a nivel profesional. “Cariño, ilusión, expectativa. Me enorgullece, me llena de satisfacción. Ahora todo ese cariño trataré de retribuirlo en el campo y para eso tengo que prepararme muy bien, sobre todo aquí en la altura que seguramente va a ser complicado”.

Paolo Guerrero: cuándo podría estrenarse con LDU

Nuestro compatriota podría estrenarse con la camiseta de LDU el próximo jueves 3 de agosto. En un partido válido por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, el cuadro blanco visitará a Ñublense de Chile.

