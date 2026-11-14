La visita del papa León XIV al Perú tiene entre sus destinos más especiales a Santa Cruz de Succhabamba, una localidad de la región Cajamarca que forma parte de los recuerdos y la trayectoria religiosa de Robert Prevost antes de convertirse en sumo pontífice. Este sábado 14 de noviembre de 2026, el santo padre llegará hasta esta provincia para celebrar una misa multitudinaria, en un encuentro que reunirá a pobladores de distintas comunidades andinas y peregrinos de otras regiones. Pero ¿dónde se encuentra exactamente este lugar y cómo pueden llegar quienes desean conocerlo o participar en esta jornada histórica?

¿Dónde queda Santa Cruz de Succhabamba y a qué región pertenece?

Santa Cruz de Succhabamba se encuentra en la provincia de Santa Cruz, departamento de Cajamarca, en la sierra norte del Perú. Es la capital de esta provincia y está rodeada de montañas, valles y paisajes andinos que caracterizan a esta parte del territorio cajamarquino. Su ubicación la convierte en un punto de conexión entre diferentes localidades rurales y ciudades del norte del país.

La localidad está situada aproximadamente a 2.035 metros sobre el nivel del mar y destaca por su actividad agrícola y ganadera, además de sus tradiciones religiosas. Aunque para muchos peruanos no es un destino turístico muy conocido, su nombre ha adquirido especial relevancia por la visita del papa León XIV y el significado que tiene dentro de su recorrido pastoral.

¿Por qué el papa León XIV visitará Santa Cruz de Succhabamba?

La elección de Santa Cruz no es casualidad. Antes de convertirse en papa, Robert Prevost desarrolló una importante labor religiosa en el norte peruano como obispo de Chiclayo. Durante esa etapa visitó diferentes comunidades de Cajamarca y mantuvo una relación cercana con sus habitantes, especialmente con los fieles de esta provincia, que recuerdan su presencia en actividades eclesiásticas y celebraciones religiosas.

Uno de los vínculos más importantes está relacionado con la devoción al Señor del Costado, patrono de la provincia de Santa Cruz. Durante sus años de servicio pastoral, Prevost visitó esta localidad y compartió con sus pobladores. Ahora, su regreso como papa León XIV representa un acontecimiento especial para una comunidad que lo recibió anteriormente como representante de la Iglesia católica.

Murales adornan las calles de Sant Cruz de Succhabamba ante la llegada del Papa León XIV. Foto: Alonso Chero/El Comercio

¿Cómo llegar a Santa Cruz de Succhabamba desde Cajamarca y Chiclayo?

Para llegar desde la ciudad de Cajamarca existen rutas terrestres que conectan con la provincia de Santa Cruz. Una de las alternativas es el trayecto Cajamarca–Chota–Santa Cruz, cuyo recorrido puede tomar aproximadamente cuatro horas y media. También está la vía Cajamarca–El Empalme–Santa Cruz, que demanda alrededor de cuatro horas, aunque los tiempos pueden variar por el estado de las carreteras y las condiciones climáticas.

Quienes viajen desde Chiclayo pueden tomar la ruta que pasa por Chongoyape y Catache hasta llegar a Santa Cruz. Este recorrido tiene una duración estimada de tres horas, dependiendo del tránsito y las condiciones del camino. Otra alternativa es utilizar servicios interprovinciales o minivanes que cubren el trayecto hacia esta provincia cajamarquina.

¿Cómo será la llegada del papa León XIV y qué debes saber de su visita?

A diferencia de otros desplazamientos de su recorrido por el Perú, el papa León XIV llegará a Santa Cruz de Succhabamba en helicóptero desde Chiclayo. Según el programa oficial, partirá a las 9:10 a. m. desde la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo y aterrizará aproximadamente a las 9:50 a. m. en el helipuerto de esta localidad. La misa está programada para las 11:00 a. m. en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba.

La celebración se desarrollará en un amplio espacio conocido como Pampa de Aviación, denominado también Pampa León XIV, donde se espera la presencia de miles de peregrinos. El Gobierno Regional de Cajamarca informó que se acondiciona el recinto para recibir a una multitud y garantizar las condiciones necesarias para la jornada. Después de la misa, el pontífice tiene previsto retornar a Chiclayo para continuar con las actividades de su agenda apostólica.

¿Cuál será la agenda del papa León XIV después de la misa en Cajamarca?

Una vez concluida la celebración eucarística, el papa León XIV tiene previsto regresar en helicóptero a Chiclayo. Según el itinerario oficial, la salida desde Santa Cruz de Succhabamba será a la 1:15 p. m. y su llegada a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo está programada para las 2:00 p. m.

La jornada continuará a las 5:30 p. m. con un encuentro de oración por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en el santuario dedicado al santo en Zaña. Esta actividad será otro momento importante de su visita al norte peruano, antes de continuar con las siguientes etapas de su recorrido apostólico por el país.