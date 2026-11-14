El papa León XIV llegará este sábado 14 de noviembre a Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, para presidir una multitudinaria misa durante su visita apostólica al Perú. Foto: Alonso Chero/El Comercio
El papa León XIV llegará este sábado 14 de noviembre a Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, para presidir una multitudinaria misa durante su visita apostólica al Perú. Foto: Alonso Chero/El Comercio
Por Redacción EC

La visita del papa León XIV al Perú tiene entre sus destinos más especiales a Santa Cruz de Succhabamba, una localidad de la región Cajamarca que forma parte de los recuerdos y la trayectoria religiosa de Robert Prevost antes de convertirse en sumo pontífice. Este sábado 14 de noviembre de 2026, el santo padre llegará hasta esta provincia para celebrar una misa multitudinaria, en un encuentro que reunirá a pobladores de distintas comunidades andinas y peregrinos de otras regiones. Pero ¿dónde se encuentra exactamente este lugar y cómo pueden llegar quienes desean conocerlo o participar en esta jornada histórica?

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