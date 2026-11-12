El Papa León XIV llegó a tierras peruanas este miércoles 11 de noviembre a las 5:30 p.m. La visita apostólica del papa León XIV se extenderá desde este miércoles 11 hasta el lunes 16 de noviembre de 2026 e incluirá actividades religiosas, encuentros con autoridades, reuniones con jóvenes y celebraciones en distintas regiones del país. En estos seis días señalados, el santo padre recorrerá Lima, Lambayeque, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, como parte de una agenda que contempla varias misas y momentos de oración junto a miles de fieles.

Papa León XIV en Lima: actividades del jueves 12 de noviembre

A las 09:30 am: Se dará la reunión con los obispos peruanos en la capilla del Palacio Arzobispal.

Se dará la reunión con los obispos peruanos en la capilla del Palacio Arzobispal. A las 10:20 am: Inicia la celebración de la Hora Media con representantes de la Iglesia en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista.

Inicia la celebración de la Hora Media con representantes de la Iglesia en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista. A las 11:30 am: Comienza el encuentro sobre los retos y las expectativas del pueblo peruano en la plaza de la Catedral de Lima.

Comienza el encuentro sobre los retos y las expectativas del pueblo peruano en la plaza de la Catedral de Lima. A las 6:00 pm: Inicia la vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional, ubicado en Santa Beatriz en el Cercado de Lima.

Inicia la vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional, ubicado en Santa Beatriz en el Cercado de Lima. A las 8:00 pm: cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

El Papa León XIV se movilizará del Centro Cívico a la Plaza de Armas y visita a Las Nazarenas

Tras salir de la Nunciatura Apostólica en Jesús María, el pontífice se dirigirá al Centro de Lima en auto cerrado para luego abordar el papamóvil en el Centro Cívico.

Desde ese punto, seguirá su camino hacia la Plaza de Armas a través de la avenida Garcilaso de la Vega, la avenida Tacna y nuevamente el jirón Conde de Superunda.

El monseñor Guillermo Inca precisó un momento clave de esta jornada: “El papa hará una parada en el Monasterio de Las Nazarenas, ubicada en la avenida Tacna, para rezar frente a la venerada imagen de Señor de los Milagros”.

Asimismo, el papa León XIV sostendrá un encuentro privado con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal y encabezará la celebración de la hora media en la Basílica Catedral.

A partir de las 11:30 horas, presidirá el Encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano en la Plaza de Armas.

• Tras su recorrido por la avenida Brasil, donde saludó a miles de fieles católicos, el papa llegó a Palacio de Gobierno para sostener una reunión oficial con las autoridades. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

¿Qué días visitará Lambayeque, Cusco y Pucallpa?

Lambayeque: El papa estará presente los días viernes 13 y sábado 14 de noviembre. En esta región, León XIV utilizará el papamóvil exclusivamente durante su ingreso a las Pampas de Pimentel, donde presidirá una masiva misa.

El viernes 13 de noviembre llegará a las 9:10 a.m. a la Base Aérea “Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo” en Chiclayo. A las 10:30 a.m. oficiará una Santa Misa en la explanada de las Pampas de Pimentel y por la tarde visitará la Capilla San Óscar A. Romero. Finalmente, el sábado 14 de noviembre asistirá a la coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral en Chiclayo.

Cusco: El domingo 15 de noviembre, el Santo Padre arribará al aeropuerto Alejandro Velasco Astete a las 10:00 a.m. y protagonizará un extenso recorrido de 8 kilómetros a bordo del papamóvil hasta el centro arqueológico inca de Sacsayhuamán, ruta que incluirá el paso por la emblemática avenida El Sol.

Pucallpa: El domingo 15 de noviembre, el Sumo Pontífice llegará a tierras pucalpinas a las 2:30 pm, recorrerá las avenidas Arbolización y Yarinacocha hasta llegar al bulevar de Yarinacocha y se reunirá con representantes de la comunidad.