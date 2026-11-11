La Nunciatura Apostólica será el lugar de descanso del papa León XIV durante su permanencia en Lima. Los alrededores tendrán restricciones y medidas especiales de seguridad.
La Nunciatura Apostólica será el lugar de descanso del papa León XIV durante su permanencia en Lima. Los alrededores tendrán restricciones y medidas especiales de seguridad.
/ Hugo Curotto
Por Redacción EC

La llegada del papa León XIV al Perú ha generado expectativa entre miles de fieles que esperan acompañarlo durante sus actividades religiosas y encuentros oficiales. Sin embargo, uno de los detalles que también despierta curiosidad es el lugar donde descansará durante su permanencia en Lima. A diferencia de un hotel convencional, el Santo Padre se alojará en una residencia vinculada directamente con la representación diplomática del Vaticano, cuyos alrededores ya cuentan con preparativos especiales, controles de seguridad y restricciones temporales para facilitar su estadía.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?