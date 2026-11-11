La llegada del papa León XIV al Perú ha generado expectativa entre miles de fieles que esperan acompañarlo durante sus actividades religiosas y encuentros oficiales. Sin embargo, uno de los detalles que también despierta curiosidad es el lugar donde descansará durante su permanencia en Lima. A diferencia de un hotel convencional, el Santo Padre se alojará en una residencia vinculada directamente con la representación diplomática del Vaticano, cuyos alrededores ya cuentan con preparativos especiales, controles de seguridad y restricciones temporales para facilitar su estadía.

¿Dónde se hospedará el papa León XIV durante su visita a Lima?

El papa León XIV descansará en la Nunciatura Apostólica del Perú, ubicada en la cuadra 6 de la avenida Salaverry, en el distrito de Jesús María. Este inmueble cumple una función diplomática, pues representa al Vaticano ante el Estado peruano y también sirve como residencia del nuncio apostólico. Durante los días que permanezca en la capital, el pontífice utilizará estas instalaciones para descansar entre sus compromisos institucionales y religiosos.

La elección de este lugar responde a su carácter oficial y a las condiciones que ofrece para recibir al líder de la Iglesia católica. Su ubicación en Jesús María también permite organizar los desplazamientos hacia los principales puntos de la agenda papal. El recinto será uno de los espacios más importantes de su permanencia en Lima, aunque su acceso estará sujeto a las disposiciones de seguridad establecidas por las autoridades.

¿Cuándo llegará el papa León XIV a su residencia en Jesús María?

El pontífice tiene previsto arribar a la Base Aérea del Callao este miércoles 11 de noviembre, a las 5:30 p. m. Posteriormente, se trasladará al Palacio de Gobierno para participar en la ceremonia oficial de bienvenida, programada para las 6:15 p. m., y realizará una visita a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, a las 6:45 p. m.

Después de estas actividades, León XIV participará en un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, a las 7:45 p. m. Al finalizar esta jornada, se dirigirá a la Nunciatura Apostólica para descansar. El jueves 12 de noviembre, el recinto también será escenario de una cena con los obispos del Perú, prevista para las 8:00 p. m.

Qué es la Nunciatura Apostólica y quién recibirá al pontífice

El edificio funciona como representación diplomática de la Santa Sede ante el Estado peruano y como residencia del nuncio apostólico. No es un hotel ni un recinto turístico habilitado para visitas durante la estancia papal. Su uso como alojamiento permitirá que León XIV permanezca en una sede vinculada directamente con la representación pontificia mientras desarrolla su programa en la capital.

Monseñor Paolo Rocco Gualtieri, nuncio apostólico en el Perú, será su anfitrión. En declaraciones a RPP, el representante diplomático destacó el afecto recíproco entre el pontífice y el país. La elección de la Nunciatura también la convertirá en un punto de conexión entre los momentos de descanso y los encuentros previstos en la agenda, aunque ello no supone que sus instalaciones estarán abiertas al público.

La Nunciatura Apostólica, en Jesús María, alojará a León XIV durante sus estancias en Lima. Los alrededores fueron acondicionados como parte de los preparativos de la visita. Imagen de archivo.. Foto: Andina

La residencia tiene una distinción patrimonial desde 2001

Además de su función diplomática, el inmueble posee reconocimiento histórico. Según Bloomberg Línea, fue declarado monumento del Patrimonio Cultural de la Nación en 2001 por sus “relevantes méritos arquitectónicos”. Esa condición permite entender que el interés por el lugar no se limita a quién lo ocupará durante estos días: también se trata de una construcción reconocida por su valor dentro del patrimonio peruano.

La información consultada confirma su ubicación y su uso como residencia, pero no permite describir con precisión la habitación destinada al papa, sus dimensiones o el mobiliario que utilizará. Tampoco acredita modificaciones interiores específicas para su alojamiento. Presentar esos detalles como hechos confirmados iría más allá de lo difundido por las fuentes, que concentran la información en el edificio y en los preparativos de sus exteriores.

¿Qué preparativos se realizan en los exteriores de la Nunciatura Apostólica?

Los alrededores de la residencia diplomática ya muestran preparativos especiales para recibir al Santo Padre. Se instalaron estructuras y estrados destinados a las actividades relacionadas con su visita, mientras que personal de seguridad del Vaticano y efectivos policiales participan en el resguardo de la zona. La expectativa también se refleja entre los vecinos y creyentes que esperan tener la oportunidad de saludar al pontífice durante sus desplazamientos.

Según información difundida por ATV Noticias y recogida por La República, los fieles pueden acercarse a los exteriores de la Nunciatura para esperar su llegada, aunque deberán respetar los controles de seguridad y presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI). No se ha establecido un pase especial para llegar a la zona, pero el ingreso y la permanencia estarán sujetos a las indicaciones del personal encargado del operativo.

¿Qué parques y espacios públicos estarán cerrados en Jesús María?

La Municipalidad de Jesús María dispuso el cierre temporal de cuatro espacios públicos cercanos a la Nunciatura Apostólica, a solicitud del Arzobispado de Lima. La medida se mantendrá hasta el 16 de noviembre, fecha en la que concluirá la visita del papa León XIV al Perú. Los lugares comprendidos en esta disposición son el Monumento de la Paz, el Parque de la Paloma, el Parque de la Dignidad del Pensionista y la berma central de la avenida Salaverry, frente a la residencia diplomática.

Estas restricciones buscan facilitar la instalación de la infraestructura necesaria y garantizar la seguridad durante las actividades programadas. Por ello, los vecinos y visitantes deberán considerar que no podrán utilizar temporalmente estos espacios como lo hacen habitualmente. Las medidas también forman parte de la organización del entorno donde permanecerá el pontífice durante sus compromisos en Lima.

¿Qué avenidas y calles tendrán restricciones por la visita del papa?

El operativo de seguridad también contempla restricciones progresivas al tránsito vehicular en los alrededores de la Nunciatura Apostólica. Entre las vías que podrían presentar modificaciones figuran la avenida Salaverry, la avenida Talara y los jirones Mayta Cápac y Nazca. Los cambios dependerán del desarrollo de las actividades y de las disposiciones que establezcan las autoridades responsables del resguardo papal.

Ante este escenario, se recomienda a los conductores y peatones tomar precauciones si tienen previsto desplazarse por Jesús María durante estos días. También es conveniente utilizar rutas alternas, consultar los avisos de la municipalidad y respetar las indicaciones de los agentes de seguridad. Las restricciones permanecerán vigentes durante el periodo de la visita, por lo que la circulación en los alrededores de la residencia podría experimentar cambios hasta el lunes 16 de noviembre.

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