Sigue el recorrido de Papá Noel EN VIVO para celebrar la llegada de la Navidad
Papá Noel en vivo: por dónde se encuentra
En esta nota podrás seguir el recorrido que realiza Papá Noel a bordo de su trineo de renos por todo el mundo, gracias a Santa Tracker de Google, herramienta digital que muestra la ruta que seguirá Santa Claus país por país para llevar regalos a todos los niños que se hayan portado bien durante todo el año.
Como todos los años en Navidad, Papá Noel vuelve a resurgir en el imaginario colectivo y se erige como figura importante de esta festividad en la que se conmemora el nacimiento del niño Jesús.
Papá Noel iniciará su recorrido global en la madrugada del miércoles 24 de diciembre, a pocas horas de la llegada de la Navidad 2025. ¿Qué países recorrerá? Sigue todo su recorrido en esta nota y disfruta de la magia de Santa Claus en la víspera de Nochebuena.