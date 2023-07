Paul Rudd ha generado sensación luego de su sorpresiva participación en el vídeo musical de un músico independiente a quien conoció casualmente en un concierto de la cantante Taylor Swift.

En un clip de TikTok, el cantautor Claud Mintz contó que se topó con el protagonista de “Ant-Man” en uno de los conciertos de la gira “The Eras Tour” de la artista estadounidense. “Me lo encontré al azar de pasada en el concierto de Taylor Swift”, reveló Mintz, de 24 años, quien dijo que vio a la estrella en la carpa VIP y se acercó a él para contarle sobre una canción de su álbum “Supermodels” que se llama “Paul Rudd”.

“Él fue muy amable al respecto... y me dijo: ‘¡Envíamelo! Me encantaría escuchar tu álbum’”, declaró Mintz, y enfatizó que estaba muy impresionado con la forma en que el actor de “I Love You, Man” le compartió su correo electrónico sin ningún problema. Según Claud, Rudd se mostró muy relajado durante el encuentro, sin aires de estrella ni nada por el estilo.

El músico explicó que le pusieron el nombre de Rudd a la canción porque es su manera de tratar de imaginarse a sí mismos como el personaje “genial, confiado y carismático” que el actor suele representar en la pantalla y que es en la vida real.

Cuando Rudd le dijo a Claud que le encantaba el álbum completo, el joven músico aprovechó para contarle al actor sobre un vídeo musical que estaban filmando para una de sus canciones del álbum y le preguntó si estaba interesado en participar. Afortunadamente para él, sí lo estaba.

De esta manera, la estrella de “Friends” participó en la canción “A Good Thing”, en el cual pasó todo el día de su rodaje. “Vino todo el dia. Se quedó como cinco horas, filmamos toda la escena y bailamos afuera”, comentó el cantante sobre la participación de Rudd.

El actor de 54 años interpreta en el videoclip a un cartero con mala suerte. En el vídeo se le ve entregándole un paquete al cantante de parte de su novia, mientras comenta que tiene “un hurón tuerto esperándolo en casa”. Luego se le ve brevemente en otra escena bailando con el cantante en la calle.

La publicación de TikTok donde Claud revela todos los detalles de la participación de Paul Rudd en su vídeo generó muchos comentarios por parte de sus seguidores que confesaron su amor por el actor.

“Fue el mejor día de mi vida. Paul Rudd continúa llevando mi fe en la humanidad sobre sus hombros sin ayuda”, comentó otra persona quién agregó que escucharía la canción. En otros mensajes escribieron “Paul Rudd haciendo misiones secundarias saludables” y “Me alegra saber que Paul Rudd es tan increíble como parece en las entrevistas”.