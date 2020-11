La fotografía en la que se ve a una futbolista sentada en el césped de espaldas, mientras le rinden homenaje a Diego Maradona, ha dado la vuelta al mundo. La joven que se negó a guardar un minuto de silencio por el fallecido astro argentino se llama Paula Dapena, jugadora de 24 años del Viajes Interrías FF. El hecho se dio previo al inicio de un partido amistoso ante el Deportivo de La Coruña.

En comunicación con el medio Pontevedra Viva de España, la joven futbolista explicó cuáles fueron sus motivos para no ser parte del homenaje. Ella manifestó que el pasado 25 de noviembre fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el cual no hubo ninguno de estos gestos por las víctimas, entonces no le parecía hacerlo por un “maltratador”.

“Hace unos días, en el Día por la eliminación de la violencia de género no se hicieron estos gestos y si por las víctimas no se guardó un minuto de silencio, no estoy dispuesta a hacerlo por un abusador”, dijo Dapena.

Paula Dapena, jugadora de 24 años del Viajes Interrías FF. (Foto: Facebook Viajes InterRías F.F)

Si bien Paula reprochó el comportamiento de Maradona hacia las mujeres, reconoció que fue un deportista “con unas cualidades y habilidades futbolísticas espectaculares”, pero expresó que “no se le puede perdonar todas las barbaridades que cometió” fuera de los terrenos de juego.

“Para ser jugador hay que ser primero persona y tener valores más allá de habilidades como las que tenía él”, detalló en declaraciones a Pontevedra Viva.

Como se puede apreciar en la fotografía, que se ha vuelto viral en las redes sociales, ninguna de sus compañeras la acompañó en su gesto; sin embargo, ella manifiesta que durante el intermedio del partido el entrenador del otro equipo le preguntó cuáles eran sus motivos, y que luego de explicarle, le brindó su apoyo.

La acción de Paula ha generado bastante controversia en las redes sociales, si bien hay muchos usuarios que la han apoyado, también hay otros quienes la critican e incluso la insultan.

