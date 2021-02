El futbolista Pedro Aquino ofreció el viernes una conferencia de prensa en la que se pronunció sobre su presente en el América de México, su nuevo club, y el actual momento de la Selección Peruana, que en marzo próximo enfrentará a Bolivia y Venezuela (fecha doble) en el reinicio de las Eliminatorias Qatar 2022.

“Es momento de pisar tierra y jugar como siempre lo hemos venido haciendo, con mucha humildad. Pensar en que nadie nos regaló nada para llegar al Mundial y que nadie nos regala nada día a día. Entonces, creo que debemos pensar en que seguimos siendo las mismas personas que queremos llegar al (próximo) Mundial (Qatar 2022)”, indicó Aquino a los medios de comunicación.

El polifuncional mediocampista también comentó que ha tenido contacto con el comando técnico de la Bicolor durante su estadía en el club América:

“De hecho, tuve la oportunidad de conversar con el profesor Néstor Bonillo, no de la selección, pero sí de lo sucedido acá en el América, cómo me va en el club y temas más personales. Ya tenemos la presencia del capitán (Paolo Guerrero) y creo que para nosotros va a ser muy bueno, porque siempre nos ha ayudado en el campo, pero sabemos que va a aportar mucho en la selección”, enfatizó.

Consultado sobre una posible convocatoria del atacante Santiago Ormeño, del Puebla mexicano, declaró:

“Me parece un jugador muy bueno. Creo que va a tener su oportunidad seguro en algún momento. Yo sé que el profesor Ricardo Gareca lo viene viendo de cerca y espero que tenga esa oportunidad que él quiere y la aproveche”, sostuvo.

¿Cómo se siente como integrante del plantel del América? “Me he sentido muy bien, mis compañeros me dieron la confianza, igual que el profesor (Santiago) Solari me está dando la confianza. Seguro en el día a día iré aprendiendo y mejorando algunas cosas, pero me siento muy a gusto en el equipo”, finalizó.

