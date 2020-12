A pocas horas de disputar una final con León, Pedro Aquino se motiva con su familia. El amor de sus padres y su esposa han sido clave para que el mediocampista de la Selección Peruana venga teniendo una carrera de ascenso en el competitivo fútbol mexicano.

La temporada pasada, León disputó la final del fútbol mexicano ante Tigres, sin embargo, Pedro Aquino no estuvo presente en ambos partidos. ¿La razón? Estaba lesionado de una pubalgia que lo marginó de las canchas por un buen tiempo. Es por ello, que no pudo estar en dichos partidos que terminó imponiéndose el equipo de Tigres por un global de 1-0.

En esta temporada, el pasado jueves 10 diciembre, Pedro Aquino jugó los 90 minutos de juego con León igualó 1-1 con Pumas UNAM por la final de ida de la Liga MX.

El Comercio contactó a dos periodistas mexicanos para que hablen sobre el desempeño de Pedro Aquino en León.

“He seguido al equipo de León los últimos 19 años y por ende, los últimos dos años que ha estado Pedro Aquino acá en el club. Cuando llegó Pedro Aquino era uno de las mejores contrataciones de la Liga MX por lo que venía haciendo con un equipo de bajo presupuesto como Lobos BUAP y había una alta expectativa. De hecho, a él lo compra Monterrey, que es un equipo de vanguardia los últimos 20 años en México. León se lo compra a ‘Rayados’ y comienza un proceso de reestructuración tras hacer una limpia de jugadores. Aquino llega a reforzar el mediocampo, dónde estaba un excampeón de Copa Libertadores de América llamado Alex Mejía”, señala Paco Vela periodista mexicano.

Luego, agregó: “Él llega y no le acompaña la fortuna porque llega un par de lesiones que lo van condicionando. En su momento, Pedro no tiene un papel preponderante, no por falta de calidad sino por la falta de continuidad por las lesiones. Lo que paso en los últimos meses, es que Pedro trabajó la parte física, un punto - que según mi punto de vista físicamente está mucho mejor desde que llegó al fútbol mexicano. Se ve la mejora no solo en el cuerpo sino en los recorridos que hace. Encontró en el trabajo de Ignacio Ambriz una forma de juego que le ha beneficiado por la intensidad con que se juega, el sacrificio que muestran. Jugó como contención o de repente se mete como un tercer central. En un nivel tan competitivo se requiere jerarquía y Pedro defiende esa jerarquía. La imagen de Pedro en la selección es impecable y acá lo ven reflejado desde que superó las lesiones. Además, cuando le tocó ir a la banca lo tomo de buena forma. Pedro creció junto con León, un equipo que regresó de hace poco del ascenso y que en los últimos años ha reinventado la Liga MX con un buen juego”.

Por su parte, Ezequiel Gasca, periodista del medio Promomedios León nos describe así como ven los mexicanos el desempeño de Pedro Aquino: “Definitivamente hasta este torneo se comenzaron a leer y escuchar buenos comentarios de Pedro. Fue muy irregular los dos años antes, tuvo lesiones y expulsiones que no le permitían tener continuidad. Obviamente su constancia no era la que hoy tiene”.

Finalmente, el colega mexicano que cubre el día de León señala como ven en la actualidad Pedro Aquino: “Hoy tiene muy contentos a los hinchas, sin embargo, si hubo un bache en el cierre del torneo que lo complicó, pues tuvo dos expulsiones seguidas y se le criticó mucho”, sentenció.

