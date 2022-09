En el segundo partido de Juan Reynoso como técnico, la selección peruana aplastó 4-1 a El Salvador en un amistoso disputado en Estados Unidos. Entre las figuras del partido estuvo Bryan Reyna, futbolista de Cantolao, quien marcó el tercer tanto y demostró un gran nivel futbolístico. Sin embargo, su nombre fue tendencia no solamente por su gran accionar dentro del campo de juego, sino también por el polémico comentario que le dedicó el periodista Pedro García en plena transmisión del encuentro.

Una vez que el partido ya estaba 2-1, y que Reynoso había mandado a Reyna para que juegue de segundo delantero, detrás de Gianluca Lapadula, el exatacante del Mallorca entró en diagonal al área rival para dejar a un defensor en el camino y marcar con un remate rasante.

Pedro García: ¿Cuál fue el polémico comentario que dio durante el Perú vs El Salvador y por qué es tendencia?

En plena celebración del tanto, García, que comentaba el duelo de la blanquirroja para Movistar Deportes, lanzó el siguiente comentario: “Carrillo, un jugador con la vida resuelta, abraza a un chico pobre que juega en Perú como Bryan Reyna. Ojo que nadie me malinterprete”.

Dicha opinión provocó que el nombre del comunicador se vuelva tendencia rápidamente en diferentes redes sociales. Los cibernautas tildaron de desatinados los comentarios de García, además de exigirle que pida disculpas.

¿Qué más dijo Pedro García en “Al Ángulo”?

Sin embargo, minutos después del encuentro de Perú, ya en el programa “Al Ángulo”, en el cual el hombre de prensa es panelista, reafirmó sus palabras e intentó darles una justificación.

“En la transmisión yo decía un chico de la Liga 1, de Cantolao, un chico humilde. Creo que dije pobre, pero es lo mismo, un chico humilde. A Maradona cuando salió, un chico pobre de Villa Fiorito, nunca se ofendió, ni él ni nadie. No habían redes, pues”, señaló García.

Pedro García después de decir: “Carrillo, un jugador con la vida resuelta, abraza a un chico pobre que juega en Perú como Bryan Reyna”.

Intenta arreglar su comentario clasista, pero ni para eso sirve. pic.twitter.com/Huge63B963 — Emilio (@Uncafecommie) September 28, 2022

¿Qué dijo Bryan Reyna tras anotar con la selección peruana?

De otro lado, Reyna manifestó su alegría por haber anotado en su debut con la selección mayor. “Estoy contento por el triunfo y la verdad es que me siento muy emocionado. He venido trabajando para esto, quizás ha sido muy rápido todo, pero he estado preparado”, manifestó a Movistar Deportes.