Pedro Suárez Vértiz le dedicó un mensaje al exfutbolista Luis ‘Cuto’ Guadalupe, el cual se mostró incómodo por los consejos que le dio el excantante luego que se haga público el ampay de su expareja Charlene Castro saliendo de un hotel junto a otro hombre.

A través de su cuenta de Instagram, el exvocalista de ‘Arena Hash’ aseguró que sus palabras fueron con la intención de defenderlo, por lo cual lamenta haberlo hecho sentir incómodo.

¿Qué mensaje le dedicó Pedro Suárez Vértiz a ‘Cuto’ Guadalupe?

El cantautor peruano aseguró que la única intención por la cual se animó a darle un consejo fue para defenderlo, por lo cual expresó su pesar por haberlo hecho sentir incómodo. Además, reafirmó su admiración y respeto hacia el exjugador de Universitario.

“Querido Cuto. Quise destacar tu condición de macho alfa (porque todos los futbolistas lo son), para minimizar lo ocurrido. O ponerte muy por encima de todo. Pero no me ligó. Y aunque al público le gustó mi texto, a ti te incomodó. Eso es suficiente para no sentirme bien”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Por lo tanto, te pido disculpas. Te admiro y respeto mucho. Buenos días, querido Cuto”, agregó.

¿Cuál fue el consejo de Suárez Vértiz a ‘Cuto’ tras el ampay de su pareja?

Pedro Suárez Vértiz compartió un extenso mensaje en sus redes sociales dirigido a ‘Cuto’ Guadalupe luego que se haga público el ampay en los que aparece su expareja saliendo de un hotel con un hombre misterioso.

“Querido ‘Cuto’, como figura pública, sabes que existen dos tipos de hombres engañados: los que lo saben y los que no. Si compartiera todas las historias de infidelidades que conozco, tanto de hombres como de mujeres, nunca me habría casado. En realidad, el matrimonio es una cuestión de optimismo, no de realismo. Siempre existe la posibilidad de encontrar lo que uno busca. No olvides eso nunca”, expresó el artista en ese momento.

Sin embargo, estas palabras no fueron bien recibidas por el exfutbolista, quien indicó que los consejos se deben dar en privado y que él nunca los pidió, ya que no son amigos.

“He leído la publicación de Pedro Suárez-Vértiz. Agradezco sus consejos, aunque no los haya solicitado, ya que no somos amigos. Lo digo con humildad y sin arrogancia. Creo que en asuntos personales, los consejos se dan en privado”, afirmó.