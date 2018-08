Para ver películas online gratis 2018 HD de manera legal, rápida y segura solo debes rastrear los títulos o géneros de tu interés en las páginas adecuadas. Como Internet crece y evoluciona -siendo exagerados- casa segundo, sobre todo en este año 2018, acceder a las mejores 'pelis' online en español o ver series gratis en castellano es bastante sencillo. Incluso puedes ver películas en español latino, en inglés o en el idioma de tu elección . La falta de un acceso premium 4K de pago en Netflix, HBO Go, Amazon Prime Video, Blim, Hulu o en cualquier otra plataforma de streaming ya no es ninguna excusa para dejar de ver cine y televisión del bueno, de festivales y de galardones. Solo toma nota y comparte esta información con tu comunidad cinéfila y seriéfila en Facebook, YouTube, Pinterest o en la red social de tu elección.



Como cinéfilo o seriéfilo tienes a tu alcance muchísimas opciones para ver películas y series online gratis, desde el lugar donde te encuentres y desde el dispositivo de tu elección. ¿Alguna vez has intentado ver películas gratis en español en esas páginas web gratuitas que te obligan a registrarte, que te llenan la pantalla de anuncios maliciosos y que te llevan de un link a otro? Ahora puedes acceder al mejor contenido del mundo sin tener que soportar la publicidad ni tener que esquivar amenazas de virus que pueden dañar tu PC o smartphone.



Si sabes rastrear las direcciones adecuadas, ver cine y series de televisión online gratis puede pasar a ser bastante fácil, en la mejor calidad HD o 4K y en algunos casos hasta con subtítulos en tu idioma o dobladas al español -latino o castellano- como para compartir la experiencia con los amigos en Facebook, Instagram y otras redes sociales para que la comunidad en torno a ciertos títulos y géneros se haga cada vez más grande.

¿Netflix? Es una posibilidad si sabes aprovechar su modo gratuito -de tiempo limitado-, pero no es la única ventana que tienes a tu disposición para conectarte con lo mejor del séptimo arte desde tu computadora, tableta, smartphone o cual sea el equipo que tengas a la mano. Las 'pelis' solo están allí esperando su reproducción, de forma segura, rápida y legal, desde las páginas de la siguiente lista que te facilitará la vida de aquí en adelante. Incluso hay estrenos en español online.

Los títulos más buscados no solo están en el catálogo de Netflix, en el carrusel premium de HBO GO o en el buscador de Amazon Prime Video. También pueden verse en otras páginas gratuitas de streaming no tan mediáticas pero de acceso gratuito, sencillo y sin siquiera solicitarte registro alguno. Incluso YouTube es una plataforma que no es aprovechada como es debido por sus millones de visitantes que muchas veces buscan ver películas en castellano. Además, estas páginas webs son 100 % legales y seguras. ¿Está cansado de generar una contraseña o loguearte a través de Facebook en páginas que no te llevan a ningún lado? Para ver online películas de todo tipo, estás en el lugar indicado.

En algunos casos estas páginas para ver pelis online pueden tener publicidad, pero los anuncios no son invasivos a diferencia de lo que pasa en las ilegales, así que presta atención y apunta, que la buena experiencia cinéfila -o seriéfila- está plenamente garantizada en estos websites. Si no tienes los códigos de Netflix a la mano o tu conexión no te permite descargar películas gratis, conoce cómo ver películas de terror, comedias, clásicos y hasta teen movies de la forma más fácil con solo unos clics. Hasta pelis de estreno puedes encontrar en algunos casos.

¿Cuáles son estas páginas dónde puedes ver películas en HD ONLINE GRATIS? En sí son muchas, muchísimas, pero para efectos prácticos hemos reunido algunas de las más populares en la red de redes. Ya dependerá de ti elegir la que mejor se adapte a tus necesidades, ya sea por catálogo, por interfaz o velocidad de Internet.

Ojo, la lista solo contempla sitios ONLINE legales, que albergan contenido de dominio público, independiente, liberado por sus mismos realizadores o con licencias del tipo Creative Commons. Es decir, no encontrarás películas de reciente estreno como Jurassic World: Fallen Kingdom o Ant-Man and the Wasp.

🎬 POPCORNFLIX

Popcornflix es una de las opciones más buscadas, aunque tiene el problema de la restricción geográfica (Foto: Popcornflix) (Foto: Popcornflix)

Popcornflix es un sitio de streaming que transmite películas independientes y de la distribuidora Screen Media Ventures. Actualmente es uno de los más populares en Estados Unidos, con un catálogo que también incluye series de televisión. ¿Lo malo? Por territorios restringe algunos de sus títulos, aunque puedes eludir estas trabas con un acceso VPN. ¿Lo bueno? Si bien acompaña cada visionado con una publicidad inicial, su acceso es rápido. Ni siquiera te pide registrarte.

En Popcornflix puedes ver gratis películas como:



🎬 SNAG FILMS

2. Si buscas cine independiente y documentales, Snag Films es tu mejor alternativa (Foto: Snag Films) (Foto: Snag Films)

Snag Films es un sitio netamente gratuito, con una oferta de más de 5.000 películas independientes y documentales en una plataforma que nada tiene que envidiarle a Netflix. Tampoco necesitas loguearte para disfrutar de su contenido y al menos en su rubro ha sido pionero. Cien por ciento recomendable, por más que incluya avisos antes de la reproducción de las películas.

En Snag Films puedes ver online pelis como:



🎬 FILMIN

3. Filmin es una plataforma de streaming con un catálogo de cinta independientes de ensueño (Foto: Filmin) (Foto: Filmin)

Filmin es un servicio de pago, pero gratuito hasta cierto límite para que puedas acceder a títulos independientes de renombre internacional. Si estás en España o México, deberías explorar ahorita mismo el catálogo que reúne a empresas cinematográficas como Metropolitan Film Export, Avalon Distribución, El Deseo y Golem. Para ver series y pelis en streaming ya tienes esta otra opción.

Estas son algunas series en español que puedes ver online en Filmin:



🎬 CLASSIC CINEMA ONLINE



4. Sin dudas, tu mejor opción para ver clásicos de ayer, hoy y siempre es Classic Cinema Online (Foto: Classic Cinema Online) (Foto: Classic Cinema Online)

Classic Cinema Online es una de las páginas de curaduría de clásicos más populares en la red. El sitio está dedicado por completo a la distribución de películas de libre acceso, liberadas de derechos de autor. Por ejemplo, su catálogo de cine mudo es excepcional. ¿Lo mejor de todo? Puedes ver las películas desde YouTube, por lo que navegar es sencillísimo.

En Classic Cinema Online están disponibles online clásicos como:



🎬 YOUTUBE

5. YouTube es la plataforma de video por excelencia y por eso no podía faltar en esta lista (Foto: YouTube) (Foto: YouTube)

Como la plataforma de videos más grande en la red, YouTube es un soporte para centenares de películas que por el paso de los años han pasado a ser de dominio público. El truco está solo en saber encontrarlas y seguir los canales adecuados. Por ejemplo, Cinetel es un canal que se dedica a restaurar clásicos de dominio público.

En YouTube puedes ver online gratis películas de dominio público como:



🎬 MOVIES FOUND ONLINE



6. Movies Found Online tiene un catálogo amplio de películas de dominio público o liberadas por sus propios autores (Foto: Movies Found Online) (Foto: Movies Found Online)

Movies Found Online es otra página que rastrea películas compartidas en Internet, de dominio público o con licencias del tipo Creative Commons. Si bien no tiene opción de descarga, como piden muchos de sus seguidores, tiene un catálogo mucho más variado que otras páginas. Eso sí, la publicidad puede ser un problema.

Si te inclinas por ver películas en HD en Movies Found Online, estas son algunas de tus opciones:



🎬 VIEWSTER



7. Viewster es tu mejor opción si además de películas buscas webseries, doramas o animes (Foto: Viewster) Viewster

Además de películas y series, Viewster es una plataforma gratuita que incluye animes y webseries como para ver algo distinto. El servicio de streaming no te pide registrarte, aunque puede restringirte algunos contenidos dependiendo tu ubicación geográfica.

En Viewster puedes ver online gratis películas como:



🎬 OPEN CULTURE

8. Open Culture no es solo una página que ofrece películas online. Es una plataforma de difusión cultural en su conjunto (Foto: Open Culture) (Foto: Open Culture)

Open Culture tiene uno de los catálogos de contenido de dominio público más amplio en la red y al mismo tiempo, funciona como una página de difusión cultural, así que su utilidad es doble. Open Culture tiene abierta la posibilidad de descarga de películas, libros, audiolibros y material educativo.



¿Qué películas puedes ver online en Open Culture? Títulos como los siguientes:



🎬 INTERNET ARCHIVE



9. Internet Archive es la biblioteca digital más grande en la red y como tal también incluye películas de dominio público (Foto: Internet Archive) (Foto: Internet Archive)

Internet Archive es una biblioteca digital que alberga películas y documentales de dominio público o con licencias del tipo Creative Commons u otras licencias que permiten su distribución gratuita. Solo en material de video tiene más de 1 millón de archivos, desde películas hasta materia de interés noticioso.

Si navegas en Internet Archive, encontrarás películas como:



🎬 LEGALMENTE GRATIS

10. Legalmente Gratis es otra plataforma que recoge películas de dominio público en la red (Foto: Legalmente Gratis) (Foto: Legalmente Gratis)

Legalmente Gratis es otra página que reúne películas y documentales abiertos al público, sin ningún impedimento legal de por medio. El contenido es gratuito y es reproducido desde YouTube y Vimeo.

🎬 BIG FIVE GLORIES



11. Si buscas clásicos, Big Five Glories es otra opción a tu alcance (Foto: Big Five Glories) (Foto: Big Five Glories)

Los clásicos nunca pasan de moda y Big Five Glories lo entiende de esa forma. El sitio es una colección de películas clásicas de dominio público, acompañadas de un entorno que puede transportarte a los gloriosos años del blanco y negro, cuando Hollywood era otra cosa.

🎬 TUBI

12. Tubi es un servicio de streaming gratuito, con un catálogo que no creerás (Foto: Tubi TV) (Foto: Tubi TV)

Tubi es probablemente la web gratuita de streaming más completa del mercado, con un catálogo variopinto y debidamente estructurado. Si quieres ver en línea películas en HD gratis de realizadoras como Paramount Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer y Lionsgate, sin dudas esta es una de las mejores páginas para ver pelis online.

🎬 HOOPLA

13. Hoopla funciona como una biblioteca virtual que además de libros te presta películas para que las veas online gratis (Foto: Hoopla) (Foto: Hoopla)

Hoopla es un servicio totalmente novedoso. A través de esta página puedes acceder a películas, series y hasta libros de forma gratis a través del formato del préstamo. Es decir, tendrás a tu disposición ciertos títulos, aunque por un tiempo limitado.

🎬 RETROVISION

14. Retrovision es otra opción segura para ver clásicos del cine (Foto: Retrovision) (Foto: Retrovision)

Retrovision es una página con un amplio catálogo de películas clásicas de dominio público en alta calidad. Además de comedias, dramas y demás géneros, la página cuenta con una sólida colección de programas de televisión clásicos.

🎬 KANOPY

15. Kanopy es una salida cinéfila para los ratones de biblioteca (Foto: Kanopy) (Foto: Kanopy)

Kanopy es gratuita y libre de anuncios, pero para registrarte necesitas una tarjeta de una biblioteca local, conocida como library card. Kanopy fue fundada en 2008 en Australia como una herramienta educativa y hoy pone a tu disposición más de 30.000 películas a través de sus asociaciones con más de 200 bibliotecas públicas.

¿CÓMO VER NETFLIX GRATIS SI ERES NUEVO EN EL SERVICIO?

Acceder gratis a Netflix no es ninguna locura. La compañía permite acceder a sus películas y series en HD de distintas formas sin pagar absolutamente nada (Foto: Netflix) (Foto: Netflix)

Si bien Netflix no es un servicio netamente gratuito, sí contempla algunas opciones para ver y descargar películas sin gastar absolutamente nada. A continuación te las explicamos para que puedas ver pelis en español y hasta con audio latino o subtituladas en tu idioma. Y eso no es todo. También es una plataforma que funciona como una página para ver series online.

1. EL MES GRATIS

Netflix es gratis por un mes para los nuevos suscriptores (Foto: Netflix) (Foto: Netflix)

Desde su masificación, Netflix ofrece libremente el primer mes de su servicio para ver películas gratis en español. Si bien debes suscribirte, elegir un plan y registrar un medio de pago, por los 30 días iniciales no te será cargada ninguna deuda. Además, cumplido dicho mes de prueba, puedes suspender fácilmente tu suscripción para evitar cualquier cargo en tu tarjeta, aunque, si tienes los medios, sin dudas te quedarás en la plataforma.



Para suscribirte recuerda que debes ingresar una tarjeta de débito o crédito, de donde será cobrada su membresía mensual si decides quedarte.

2. LA CONTRASEÑA COMPARTIDA

​

El método más popular para ver Netflix gratis y sus películas en español es la contraseña compartida, la que consigues de algún familiar o amigo. ¿Qué piensa la empresa sobre esta práctica? La acepta e incluso alienta porque es una forma directa de llegar a suscriptores potenciales. ¿Quién no se sumergió en Netflix por primera vez con una clave ajena? Sin discusiones, es el modo más eficaz de convencer a alguien de empezar pagar por el servicio – claro, una vez que ese familiar o amigo cambie la contraseña y te impida ver pelis gratis online.





3. LOS CONTENIDOS EN TV

​

Muchos no lo saben, pero los contenidos de Netflix también pueden verse en algunos canales de cable gratis, aunque mucho tiempo después de su lanzamiento en la plataforma. Por ejemplo, Paramount Channel emite Orange Is the New Black y House of Cards, dos de las series originales más populares de la compañía de streaming. No es un medio perfecto, pero es uno al fin y al cabo para ver pelis online gratis en español.