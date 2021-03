El nivel que muestra el defensor Pepe con la camiseta de Porto ha sido espectacular en la presente temporada. El central nacido en Brasil, y que obtuvo la nacionalidad portuguesa, hace dos semanas cumplió 38 años y fue una muralla ante Juventus por los octavos de final de la Champions League.

Pepe completó un partido más que notable en el Juventus Stadium y fue uno de los artífices del pase del Porto a los cuartos de final. El capitán de los ‘dragones’ realizó 18 despejes, recuperó 8 balones, ganó 5 duelos, realizó 2 intercepciones, bloqueó 2 disparos y completó 31 acciones defensivas con éxito.

Además, anuló los ataques de Cristiano Ronaldo y Álvaro Morata que poco o nada pudieron hacer para guiar a la Juventus al éxito.

Sin embargo, ahí no quedó todo, el último domingo Pepe se animó a anotar un gol en el triunfo por 2-0 ante Pacos Ferreira. Con este resultado, Porto se mantiene en el tercer lugar con 51 puntos.

El Comercio se comunicó a Eduardo Manuel Martinho Braganza de Vingada, quien fue su primer técnico en Portugal cuando fichó por el Maritimo FC.

“Yo fui entrenador del Martimo FC de 1998 hasta el 2002. Fui a Brasil junto al Presidente para buscar a un jugador del Corinthians Alagoano y vimos un partido para escoger a un futbolista llamado Ezequías. Entonces, el Presidente de Corinthians nos habló que tenía un jugador poco más joven que podría ser visto en un entrenamiento especial y que lo evaluemos. Nos dijo que era un jugador muy rápido y fuerte como a mi me gusta. Pepe era alto como lo es ahora y era un poco descoordinado porque muscularmente no era muy fuerte. Entonces, se llegó a un acuerdo con el presidente de Corinthians por Ezequías y Pepe”. afirmó.

“Pepe tenía algunas características muy positivas. Él entrenaba y jugaba en un principio con el equipo B. Pero una vez por semana entrenaba con el equipo principal a mi cargo. Jugó algunos partidos porque el Marítimo estaba tranquilo con el descenso. Al año siguiente comenzó jugando e hizo un partido fantástico contra Porto anulando a Deco. Jugó con la indicación específica de pararlo y lo hizo bien. Se quedó tres años en Marítimo y se desarrolló. Fue creciendo y llegó a Porto donde desarrolló una carrera fantástica que lo colocó luego en el Real Madrid. De ahí fue a Turquía y volvió a Portugal con un nivel fantástico”, agregó.

Nelo Vingada se animó a contar una particular anécdota con el defensor portugués. “En la primera Navidad lo invité a mi casa con mi familia para cenar, Lo apoyaba mucho y le daba un complemento social, cultural de lo que era Portugal. Pepe siempre fue responsable y muy buen profesional. Tenía mucha humildad de querer aprender y una característica importante que tuvo fue querer adaptarse rápidamente a la cultura portuguesa. Yo creo que él vio en Marítimo la posibilidad de hacer una carrera profesional ya que difícilmente la tendría en Brasil. Él siempre en ese aspecto es muy riguroso. Pepe fue muy inteligente porque vio difícil estar en la selección de Brasil y decidió nacionalizarse de manera legítima y pudo jugar por Portugal”.

Pepe no olvida a su primer entrenador como profesional. Hace dos meses habló con uno de los periódicos más importantes de Portugal y mencionó que considera a Vingada como un padre en el fútbol. “Raramente he hablado con él. Yo me pongo feliz cuando se refiere sobre mí de esa manera. En los últimos años Pepe ha mostrado mucha madurez y sale a defender de manera correcta. Él es una buena persona y por lo tanto no me sorprende que con 38 años muestre ese nivel en la Champions League. Es fantástico. Yo espero que Pepe pueda jugar en este nivel por dos años más, que su familia se encuentre bien de salud y le deseo lo mejor. Pepe como persona es un hombre fantástico”, sentenció el estratega.

Conforme a los criterios de Saber más

TE PUEDE INTERESAR: