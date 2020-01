Termina el año del Cerdo y con él, el momento de gloria de una Peppa Pig que se subió a la ola de las tradiciones chinas para aumentar su popularidad en el mayor mercado del mundo. Hoy comienza el año del Ratón (o de la Rata), y Mickey Mouse ya reclama su trono como rey del ‘marketing’ en China.

La icónica mascota de Disney y su novia Minnie, según la prensa estatal, van a tener “el año más ocupado de su carrera” desde que llegaron a China en los ochenta.

En el parque temático de Disney en Shanghái, los dos personajes irán vestidos con trajes típicos con los tradicionales colores rojo y dorado, y en multitud de tiendas -especialmente de ropa, juguetes o papelería- los escaparates están llenos de productos de los ratones de dibujos más conocidos del mundo, un lugar que el año pasado ocupaba la popular cerdita.

Parece que las marcas extranjeras quieren aprovechar el filón de las tradiciones zodiacales chinas, aunque ni Hasbro -matriz de Entertainment One, propietaria de los derechos de Peppa Pig - ni Disney respondieron a las reiteradas solicitudes de Efe de información sobre sus ventas o perspectivas de negocio en China .

¿QUE ANIMAL DEL ZODIACO VENDE MAS?

Li Wenqiang, que vende peluches en la tienda Huanle Buwawa (“Muñecas felices”) de la popular plataforma de comercio electrónico Taobao, cuenta a Efe que el año pasado vendió unas 100.000 unidades de productos con forma de cerdo. Por ahora, las ventas de productos del ratón son de unas 20.000, pero la tendencia desde los últimos meses es claramente ascendente.

“Cuando se acerca el Año Nuevo chino , el negocio me va mejor que en cualquier otra época del año. Pero, como la economía en China no está bien, los negocios están empeorando cada año”, lamenta.

A Wendy, que vende ropa de mujer en un establecimiento que lleva su nombre, le va algo mejor, y asegura a Efe que está vendiendo hasta un 20 por ciento más de prendas con imágenes de ratones que del cerdo y del perro, los últimos dos años lunares.

En esto, quizá la popularidad de Mickey Mouse tiene que ver: “Tengo ropa con la imagen de Mickey y se vende muy bien”. Eso sí, no todo se debe al magnetismo del ratón de Disney : “Todos los años se venden muy bien las prendas con los signos del zodíaco chino, hasta cinco veces más que los productos que no los tienen”, revela.

Un dato curioso es que, dependiendo de a cuál de los doce animales del zodíaco chino está dedicado ese año, las compras varían: “Los productos con el caballo y el dragón se vendían mejor. En China se desea ‘ma dao cheng gong’ (‘ma’ significa caballo, y la frase podría traducirse como ‘llegar y besar el santo’ en español). Y el dragón es el símbolo de los emperadores”, explica Li.

¿Y, cuando acabe el año del Cerdo, qué ocurre con lo que no se haya vendido? Para él no es un problema: “Casi no me quedan productos con el cerdo, lo he vendido todo. Los únicos que me quedaban los han comprado parejas que se iban a casar y los usaron para su boda. Con los ratones va a ser igual”.

AÑO NUEVO, COSAS NUEVAS

Si bien en español decimos “año nuevo, vida nueva”, en China la tradición es “año nuevo, cosas nuevas”. El Año Nuevo chino es una época tradicional de compras en la que darse caprichos y, además, la proximidad de la primavera, según el calendario lunar (de hecho, esta época festiva se llama en chino “Festival de la primavera”), trae consigo apetitosos descuentos en las tiendas.

En un centro comercial de Pekín, Wang Sian, de 35 años, asegura que aprovecha las vacaciones de estas fechas para hacer las compras que no puede hacer el resto del año: “El Año Nuevo chino se parece un poco a la Navidad occidental, hay mucho ‘marketing’ en esta época”.

“En el Año Nuevo hay que cambiar algo nuevo, un nuevo espíritu, para dar la bienvenida a un nuevo año”, explica Wang.

Eso sí, Liu Huamin y Liu Bohan, estudiantes universitarias, aseguran que la fiesta “no va a perder su significado” ya que “las familias se siguen reuniendo” para pasar las fechas juntos, a lo que agregan que “está bien que el mercado aproveche la cultura y la tradición para vender más”.

CREATIVIDAD Y TRADICION

Las dos estudiantes creen que las marcas extranjeras buscan su trocito del pastel, ya que los chinos tienen “grandes ganas de comprar” en estas fechas.

Para ello, hay que tirar de creatividad: el año pasado, un vídeo promocional de la película ‘ Peppa Pig celebra el Año Nuevo chino ’ fue visto más de 20 millones de veces. En él, un anciano que vive en el campo trata de averiguar qué es ‘Peiqi’ (el nombre chino de Peppa) para fabricar un juguete de latón para su nieto.

Este año, entre las que parecen haber conseguido captar la atención en Internet están Nike y Apple, que también se han lanzado al ruedo audiovisual para promocionar sus productos mediante la narración de historias que engranan con las tradiciones chinas.

La firma de ropa deportiva consiguió casi 30 millones de visitas en la etiqueta con la que publicó en Weibo (el Twitter chino) su anuncio para el Año Nuevo lunar, en el que una mujer persigue a su sobrina para darle dinero en un sobre rojo (‘hongbao’), mientras que la pequeña -que va creciendo a lo largo del vídeo- se niega a aceptarlo, tal y como establece la tradición.

Por su parte, la tecnológica californiana cuenta en un emotivo corto la historia de una madre soltera que siempre conduce su taxi junto a su hija pequeña y que, durante el Año Nuevo, se reencuentra con su madre, a la que no había visto en mucho tiempo. La etiqueta en la que se habla de este filme ha llegado a más de 3,7 millones de usuarios en Weibo. (Víctor Escribano/EFE)

VIDEO RECOMENDADO

Elecciones 2020: Denuncian que electores se rehúsan a ser miembros de mesa en SJM

Elecciones 2020: denuncian que electores se niegan a ser miembros de mesa en SJM (26/01/20)

TE PUEDE INTERESAR