Por Redacción EC

Empresarios, especialistas y representantes del sector público y privado abordarán estrategias para proteger el transporte de productos esenciales ante los efectos de El Niño, durante Perú Cargo Week 2026 que se realizará del 12 al 14 de noviembre en El Pentagonito, San Borja.

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