Empresarios, especialistas y representantes del sector público y privado abordarán estrategias para proteger el transporte de productos esenciales ante los efectos de El Niño, durante Perú Cargo Week 2026 que se realizará del 12 al 14 de noviembre en El Pentagonito, San Borja.

Ante la alerta de El Niño y sus posibles impactos, la prevención logística cobra especial importancia para reducir el riesgo de interrupciones en el abastecimiento de productos esenciales para las familias y negocios.

En ese contexto, Perú Cargo Week 2026, feria internacional de transporte de carga, logística y comercio exterior, pondrá en agenda la prevención y la resiliencia logística frente al Fenómeno El Niño, reuniendo a representantes del sector público y privado para analizar cómo anticiparse a los riesgos y mantener el traslado de mercancías ante posibles eventos climáticos extremos.

Peru Week 2026

El programa de conferencias abordará medidas para fortalecer la cadena logística, proteger carreteras, puertos y centros de distribución, planificar rutas alternas, gestionar riesgos y dar continuidad a las operaciones comerciales.

“Una interrupción de carreteras, puertos o centros de distribución puede comprometer el abastecimiento de alimentos, medicamentos, combustibles y productos de primera necesidad. Por eso, es fundamental que el sector público y las empresas trabajen de manera articulada para anticiparse a los riesgos y mantener las operaciones ante posibles emergencias”, señaló Alexis Marquina Forttini, CEO de Perú Ferias.

La agenda también incluirá temas como innovación tecnológica, inteligencia artificial, seguros de carga, aduanas y competitividad del comercio exterior.

En paralelo, se realizará EXPOCHINA 2026 que facilitará el acercamiento entre empresas peruanas y proveedores internacionales, con oportunidades vinculadas a la importación, maquinaria, tecnología, equipamiento e inversión.