La pandemia originada por el COVID-19 ha causado, hasta el momento, 333.867 contagios y 12.417 fallecidos en el Perú, durante los 123 días del Estado de Emergencia. A pesar de ello, el presidente Martín Vizcarra ha descartado que se retomará una cuarentena total en el país.

Las declaraciones del mandatario en radio Americana de Moquegua señalan que actualmente el Perú se encuentra en un contexto en el que se toman acciones y se trabaja con el compromiso de los ciudadanos para luchar contra el COVID-19.

Estas declaraciones llegan luego de la incertidumbre generadas tras el requerimiento de los representantes de la región Lima, quienes solicitaron al presidente Martín Vizcarra el retorno de la cuarentena para frenar el contagio.

¿Qué pedía la región Lima?

Luego de haberse generado un aumento en el número de contagios por coronavirus en la región Lima, el gobierno regional solicitó al Ejecutivo que se mantenga una cuarentena focalizada similar a la establecida en siete departamentos del país.

Esta petición buscaba que se apliquen medidas restrictivas para las provincias de Barranca, Cajatambo, Huaura, Oyón, Huaral, Canta, Huarochirí, Cañete y Yauyos, y así reducir el riesgo de contagio entre la población.

¿Cuál fue la postura de Vizcarra?

“Nosotros creemos que estamos en una situación tal que con el compromiso permanente de la población de ahora no a futuro, es suficiente. Yo no veo, en función a la estadística e información científica que recibo, que estemos en una situación para que más adelante regresar a una cuarentena. Yo creo que la cuarentena nos ha sido útil porque nos ha enseñado nuevas formas de actuar, nuevas formas de comportamiento que estamos aplicando”, explicó el Presidente.

“La cuarentena nos ha enseñado a ser responsables. Todos tenemos distancia social. Incluso he visto como ha mejorado no necesariamente Plaza Vea, no. Los mercados en La Paradita vemos que hay un distanciamiento, vemos que hay una conciencia cívica. Ese tipo de comportamiento es lo que va a evitar pensar en una futura cuarentena”, agregó Vizcarra.

Por otro lado, Vizcarra aseguró que es posible que todos los ciudadanos sean afectados por el coronavirus. Ante ello, el mandatario recomienda a la población estar preparada para esta posibilidad.

¿Y el resto de regiones?

Martín Vizcarra también señaló que desde que se impuso la cuarentena focalizada se ha registrado un descenso en la cifra de contagios en un primer grupo de regiones. Todo haría indicar que para finales de julio el número de casos serán menores en ciudades como Arequipa, Ica, San Martín y Huánuco, que ahora se encuentra en la etapa de contagio y afectación a pacientes.

“Luego viene el tercer grupo de regiones, no es que van a evadir el virus, demora, pero llega en esas regiones está Moquegua, Cusco, Puno, Tacna, Apurímac y Ayacucho es lo que consideramos el tercer grupo”, añadió.

