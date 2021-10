Cada vez falta menos para conocer qué selecciones de Sudamérica clasificarán al Mundial de Qatar 2022. Como se sabe, el torneo Conmebol entrega cuatro cupos y medio, pues el quinto lugar tiene que disputar el repechaje.

En noviembre, se jugarán las fechas 13 y 14, por lo que el 2021 solo faltarán cuatro jornadas para que culmine el proceso eliminatorio que, por ahora, tiene a Brasil como líder.

En la fecha que se viene, la selección peruana de Ricardo Gareca enfrentará a Bolivia en Lima, un duelo donde la Blanquirroja tiene que sumar los tres puntos para seguir con vida.

Recordemos que Perú viene de perder dos partidos seguidos en la fecha triple de octubre: ante Bolivia en La Paz y ante Argentina en Buenos Aires.

Perú vs. Bolivia: ¿cuándo se juega el partido por la fecha 13 de las Eliminatorias Qatar 2022?

La próxima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 está programada para los días jueves 11 y viernes 12 de noviembre. Es por eso que Ricardo Gareca dará a conocer la convocatoria de jugadores este viernes 29 de ocubre.

Perú y Bolivia jugarán la noche del jueves 11 de noviembre. El equipo del ‘Tigre’ está penúltimo en la tabla con 11 puntos, mientras que los dirigidos por César Farías se ubican séptimos con 12 unidades.

Los otros encuentros de la jornada son: Ecuador vs. Venezuela, Paraguay vs. Chile, Brasil vs. Colombia y Uruguay vs. Argentina. Todos partidos clave y que pueden mover la tabla de posiciones de forma drástica, ya del tercer lugar para abajo todo está muy parejo.

