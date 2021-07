Un nuevo capítulo se escribe en la historia de los Perú vs. Brasil en lo que podría ser un batacazo por parte de la Selección Peruana o un resultado por todos lados lógico para el ‘Scratch’. El Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro (6 p. m. / hora peruana) será testigo de tremendo partido por avanzar en la Copa América 2021.

La Bicolor, contra todo pronóstico, quedó en el segundo lugar del Grupo B con 7 puntos -dos victorias, un empate y una derrota-; sin embargo, si bien el empate 3-3 contra Paraguay y la posterior clasificación por penales (4-3) dio el pase a semifinales, la gran ausencia será André Carrillo.

De este modo, Ricardo Gareca tendría planeado alinear con Pedro Gallese en el arco; Aldo Corzo, Christian Ramos, Anderson Santamaría, Miguel Trauco en la línea defensiva; Renato Tapia, Santiago Ormeño, Sergio Peña, Yoshimar Yotún y Christian Cueva en el mediocampo; y un solitario Gianluca Lapadula.

Por su parte, la Canarinha llega sin tener mayores sobresaltos en fase de grupos luego de acumular 10 unidades tras tres victorias y un empate; aunque golpeado pese a superar por la mínima a Chile, no contaría con una de sus principales cartas de cara al gol: Gabriel Jesús, quien se fue expulsado en el duelo ante los mapochos.

Por ello, Tite tendría planeado formar a Ederson en la portería; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva y Alex Sandro (Renan Lodi) en la defensa; Casemiro, Fred, Lucas Paquetá para cubrir como mediocampistas; Roberto Firmino (Gabigol), Neymar y Richarlison en la delantera carioca.

¿A qué hora se juega el Perú vs. Brasil en vivo?

El encuentro por las semifinales entre la Blanquirroja y la Verdeamarela por el pase a la final de la Copa América 2021 se disputará el lunes 5 de julio a partir de las 6 p. m. (hora peruana) y podrás enterarte de todas las incidencias de este a través de la web de El Comercio.

Perú: 6:00 p. m.

Ecuador: 6:00 p. m.

Colombia: 6:00 p. m.

México: 6:00 p. m.

Chile: 7:00 p. m.

Bolivia: 7:00 p. m.

Venezuela: 7:00 p. m.

Argentina: 8:00 p. m.

Brasil: 8:00 p. m.

Estados Unidos (Florida): 7:00 p. m.

¿Qué canales transmitirán el Brasil vs. Perú en vivo?

Argentina: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes, TyC Sports

Bolivia: Tigo Sports

Brasil: ESPN Brasil, NOW NET e Claro, GUIGO, SBT

Chile: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes, TNT Sports

Colombia: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes, Win Sports+

Costa Rica: Sky HD, Repretel Canal 6

Ecuador: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes

España: tvG2

México: Sky HD, Fanatiz Mexico, Blue To Go Video Everywhere

Panamá: Sky HD

Paraguay: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes, Tigo Sports

Perú: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes, América TV

Estados Unidos: Fox Sports 1, TUDN USA, Univision

Uruguay: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes

