El último fin de semana, en partido válido por la Liga Española, el volante peruano Renato Tapia tuvo que pedir su cambio por una molestia. Esto llenó de preocupación a la hinchada peruana, ya que se viene el partido contra Chile y el volante es pieza clave en el esquema de Ricardo Gareca.

Este lunes 4 de octubre, Tapia llegó a Lima y habló con la prensa sobre su situación física. Antes, el club había confirmado que Renato tiene un problema en los gemelos.

Perú vs. Chile: ¿Llegará Renato Tapia al partido contra ‘La Roja’?

En el Aeropuerto Jorge Chávez, con mucha presencia de prensa local, el jugador del Celta de Vigo aseguró que se siente bien pero que esperará unas pruebas para ver si podrá estar en el crucial duelo.

“Vamos a ver lo que dice el doctor en las próximas horas. Me siento bien, haremos unas pruebas y veremos qué pasará. Espero no perderme el clásico”, confesó el volante de la selección peruana.

Perú también enfrentará a Bolivia y Argentina en esta fecha triple de octubre, y necesita sumar la mayor cantidad de puntos posibles para no alejarse del quinto lugar (zona de repechaje).

“No hay margen para el error, eso es seguro. No solamente en esta fecha, sino en las anteriores donde no se dieron los resultados, pero estoy seguro de que esta fecha será distinta”, añadió Tapia.

Perú jugará contra Chile en el Estadio Nacional de Lima este jueves 7 de octubre a las 8:00 p.m.

