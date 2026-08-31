Ibai Llanos, el creador del Mundial de Desayunos, lanzó una nueva competencia “el Mundial de Comidas”. En esta edición, el Perú participa con el emblemático ceviche, logrando su clasificación a las últimas etapas del concurso. Este lunes 31 de agosto, el youtuber español dio a conocer a los países clasificados a los cuartos de final: Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay, Guatemala, Ecuador, Colombia y Venezuela.

Como se dio a conocer anteriormente, la competencia consta de votos en distintas plataformas como Youtube, Tiktok e Instagram. Tras la votación por el platillo representativo de cada país, se conoce el número de votos y el que obtuvo la mayor cantidad gana la contienda.

En la última etapa, Perú compitió contra Honduras y ganó con casi 3.000.000 M de votos a su favor. Esta victoria llega en un contexto de críticas tras conocerse que el premio de la edición anterior de la competencia (El Mundial de Desayunos), en el que Perú resultó campeón, fue una sartén de oro. El trofeo al primer puesto fue fuertemente criticado por los internautas que hicieron llegar su malestar a Llanos, por lo cual prometió mejorar el premio de esta segunda competencia.

Cuartos de final del Mundial de Comidas

Perú vs Guatemala

Uruguay vs Argentina

Ecuador vs Bolivia

Venezuela vs Colombia

¿Quiénes compitieron en octavos del Mundial de Comidas y quiénes ganaron?