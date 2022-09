La selección peruana va quedando lista para enfrentar a México en un duelo amistoso que provoca bastante interés. Este partido de preparación, el cual se jugará en Estados Unidos, servirá de estreno para Juan Reynoso como nuevo técnico de la blanquirroja.

Cabe mencionar que el ‘Cabezón’ anunció recientemente su lista de convocados, tanto para enfrentar al cuadro ‘azteca’, el próximo 24 de setiembre, como para jugar frente a El Salvador, tres días después en el mismo país. Dentro de los llamados por el exentrenador de Cruz Azul hubo muy pocas caras nuevas.

QUIÉN ES EL CONVOCADO POR REYNOSO QUE VALE 20 MILLONES DE EUROS

Sin embargo, en donde sí se generó bastante sorpresa por parte de los aficionados fue en la denominada lista alternativa. En esta nómina figuran varios futbolistas que por primera vez trabajarán con la Bicolor. Y, dentro de este grupo de jugadores, se destaca la presencia de Catriel Cabellos, elemento de tan solo 18 años, que también cuenta con la nacionalidad argentina y que actualmente milita en Racing Club de Argentina.

Hace unas semanas, el lateral peruano firmó su primer contrato profesional con la institución argentina y, de pasó, se conoció que la cláusula de salida fijada para nuestro compatriota es de 20 millones de euros.

QUÉ DIJO CABELLOS SOBRE SU LLEGADA A LA SELECCIÓN PERUANA

“Me convocaron en el 2019, en un inicio no estaba en mis planes jugar en una selección. Jugamos un amistoso con Perú (vs. Racing) y, terminando el encuentro, el profesor (Edgar Teixeira, selección peruana) se acerca a mí y me pregunta si quiero jugar para Perú. Los de mi club le habían dicho que tenía nacionalidad peruana. Luego estuvimos en contacto para el tema de papeles”, indicó Cabellos en una charla con Michael Succar, periodista de Movistar Deportes.

Cabe destacar que Cabellos fue parte del amistoso que disputó hace unos días la selección peruana Sub23 ante su similar de Chile. Si bien fue derrota para los nuestros por 2-1, el choque sirvió para que Catriel hiciera un gol y mostrara lo mejor de su repertorio futbolístico.