Perú vs. Paraguay | La Selección Peruana enfrenta este jueves 8 de octubre a su similar de Paraguay en el partido válido por la primera fecha de las Eliminatorias Qatar 2022, organizadas por la Conmebol, que otorgan cuatro cupos y medio para el próximo mundial de fútbol. El encuentro se jugará en el estadio Defensores del Chaco, de la ciudad de Asunción, y comenzará a las 5:30 p.m. (hora peruana / 7:30 p.m. hora local). El compromiso será transmitido EN DIRECTO por los canales América TV (canal 4 en señal abierta) y Movistar Deportes (canal 3 de cable Movistar TV). El minuto a minuto y todas las incidencias ONLINE del choque podrás seguirlos en esta misma nota de El Comercio.

Asunción será la ciudad en la que la Selección Peruana, que dirige el argentino Ricardo Gareca, iniciará su andadura en el nuevo torneo clasificatorio para el Mundial Qatar 2022. Al frente de la Bicolor estará la siempre complicada escuadra paraguaya, que para este proceso ha depositado su confianza en el también argentino Eduardo Berizzo, quien para intentar llegar a la próxima cita mundialista echará mano de un grupo de jóvenes jugadores que forman parte de la nueva generación del balompié guaraní.

Aunque ya entrena desde el martes con la totalidad de sus convocados, incluyendo a los jugadores que llegaron a Lima desde el exterior, la Bicolor presentará algunas bajas de cara a los choques ante Paraguay y Brasil (martes 13, 7:00 p.m.) por la primera fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022.

La primera y más sensible es la del delantero Paolo Guerrero, quien hace unos meses sufrió una seria lesión jugando por su club, el Internacional de Brasil, que le impedirá actuar en lo que resta de la presente temporada. Asimismo, Ricardo Gareca tampoco podrá contar con Nilson Loyola ni Raziel García, quienes también se lesionaron jugando por sus clubes en la Liga 1 peruana.

Esta fue la última selección peruana que ganó en Asunción. (Foto: AFP)

Hace unos días también se confirmó que Edison Flores (DC United), Yordy Reyna (DC United) y Alexander Callens (New York City), quienes militan en el fútbol de Estados Unidos, no formarán parte de la convocatoria porque sus clubes no les dieron el permiso respectivo para viajar e integrarse a la selección.

En el caso de Jefferson Farfán, uno de los jugadores más experimentados de la presente Selección Peruana, que en la actualidad se encuentra sin club y en calidad de jugador libre, será esperado hasta último momento pues presenta problemas en una de sus rodillas.

Las últimas novedades en la Selección Peruana para el partido Perú vs. Paraguay fueron las convocatorias de los locales Matías Succar (Deportivo Municipal) y Álex Valera (Deportivo Llacuabamba), quienes desde el lunes ya trabajan bajo las órdenes de Ricardo Gareca.

¿Cuándo jugarán Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias Qatar 2022?

El encuentro de la primera fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 se jugará este jueves 8 de octubre en el estadio Defensores del Chaco, ubicado en la ciudad de Asunción.

El técnico Ricardo Gareca apostaría por Raúl Ruidíaz como '9' en el partido ante Paraguay | Foto: Rolly Reyna / GEC

¿A qué hora juegan Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias Qatar 2022?

El partido comenzará a las 5:30 p.m. (hora peruana / 7:30 p.m. hora local en Asunción).

¿Qué canales transmitirán Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias Qatar 2022?

El partido Perú vs. Paraguay será transmitido para todo el país por los canales América TV (canal 4 de señal abierta) y Movistar Deportes (canal 3 de cable Movistar TV).

En Paraguay, el partido será transmitido por Tigo Sports.

¿Quién arbitrará el Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias Qatar 2022?

La Conmebol designó al argentino Néstor Pitana como árbitro principal del partido Perú vs. Paraguay. El experimentado juez será asistido por los uruguayos Martín Soppi y Carlos Barreiro. El cuarto árbitro será Gustavo Tejera.

Perú vs. Paraguay: probables alineaciones

Perú: Gallese; Advíncula, Zambrano, Abram y Trauco; Tapia, Aquino, Yotún; Carrillo, Cueva y Ruidíaz. DT: Ricardo Gareca.

Paraguay: Silva (Fernández); Escobar, Gómez, Alonso, Arzamendia; Cubas, O. Romero, Sánchez, Villasanti; Lezcano y Almirón. DT: Eduardo Berizzo.

