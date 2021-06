Perú vs. Paraguay: ¿cuál es la contundente estadística que favorece a la blanquirroja?

Definida la fase de grupos de la Copa América 2021, se conocieron cuáles serán los cruces de cuartos de final: Perú vs. Paraguay, Brasil vs. Chile, Uruguay vs. Colombia y Argentina vs. Ecuador.

En esta nota hablaremos del Perú vs. Paraguay y la buena racha que tiene la Blanquirroja ante los guaraníes desde la llegada de Ricardo Gareca al banquillo de la Blanquirroja.

Perú vs. Paraguay: ¿cuál es la contundente estadística que favorece a la blanquirroja?

La selección peruana mantiene una importante seguidilla de partidos sin perder ante Paraguay desde que el ‘Tigre’ aceptó entrenar a la bicolor.

El primer enfrentamiento se dio en el año 2015 por las Eliminatorias Rusia 2018. Fue triunfo peruano 1-0 con gol de Farfán en Lima.

Luego, en la Copa América Chile 2015, Perú disputó el partido por el tercer puesto contra Paraguay y resultó victoria nacional por 2-0 con goles de Paolo Guerrero y André Carrillo.

Un tiempo después, pero ahora en Asunción, Perú y Paraguay se enfrentaron por las Eliminatorias Rusia 2018. 4-1 ganó el seleccionado de Gareca con goles de Ramos, Flores, Cueva y Benítez (ec).

Perú y Paraguay también jugaron dos amistosos: en el 2017 y 2019. Ambos los ganó Gareca por 1-0.

La última vez que jugaron fue por las Eliminatorias Rusia 2018. Perú visitó a Paraguay y robó un empate a dos goles.

En total, Gareca ha jugado seis veces contra Paraguay: ganó cinco, empató 1 una vez y no perdió. Además, Perú anotó 11 goles y solo recibió tres.

