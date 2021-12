Esta nueva semana vuelve el pico y placa para Bogotá. A continuación: los días que su vehículo no puede salir en las horas que dice la alcaldía de la capital de Colombia. La medida de pico y placa aplica entre lunes y viernes en los siguientes horarios: de 6 a.m. a 8:30 a.m., y de 3 p.m. a 7:30 p.m. exceptuando los fines de semana y festivos.

PICO Y PLACA SEMANAL EN BOGOTÁ

Lunes 13: 1,3,5,7 y 9.

Martes 14: 0,2,4,6 y 8

Miércoles 15: 1,3,5,7 y 9.

Jueves 16: 0,2,4,6 y 8

Viernes 17: 1,3,5,7 y 9.

¿CUÁNTO VALE LA MULTA?

A partir de este año las multas de tránsito por conducir su vehículo en horarios prohibidos, como el pico y placa, tiene un valor de $438.000, más la inmovilización del vehículo.

PICO Y PLACA PARA TAXIS

Placas terminadas en:

Lunes 13: 9-0

Martes 14: 1-2

Miércoles 15: 3-4

Jueves 16: 5-6

Viernes 17: 7-8

Sábado 18: 9-0

Domingo 19: No aplica

