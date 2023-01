Si estás pensando construir sobre el inmueble de tus suegros, piénsalo dos veces y sigue las recomendaciones de esta nota elaboradas por un especialista en derecho inmobiliario, quien puntualmente explica las razones que se deben tener en cuenta antes de tomar una decisión tan importante como esta; además de brindar detalles sobre este tema que puede ser vital para quienes tienen pensando realizarlo.

LO QUE DEBES SABER SI PIENSAS CONSTRUIR EN LA CASA DE TUS SUEGROS

Según se puede desprender de declaraciones que ha brindado el abogado especializado en derecho inmobiliario, Alan Pasco, a medios de comunicación, el mayor inconveniente de construir tu casa sobre el terreno de tus suegros radica en que la propiedad no es tuya, a pesar de que hayas gastado tus propios recursos para realizar la edificación.

De tal manera que, los dueños del suelo tienen el poder legal sobre lo que hayas construido, por lo que podrían desalojarte si así lo desean, según recomienda el especialista.

El panorama se pone más turbio si has hecho una modificación sin previa consulta. Según el abogado, esto hace que tus suegros se vuelvan automáticamente dueños de la casa que edificaste y además pierdes el derecho a que te reembolsen el dinero que invertiste.

“Incluso, si a tus suegros les parece incómoda la construcción o simplemente no quieren tenerla ahí, podrían demandarte para que la demuelas bajo tu propio costo”, señala Alan Pasco.

Por otro lado, el abogado indica que, si hay consentimiento de construcción, uno puede pedir hasta el reembolso de lo que se construyó.

Por último, el abogado Alan Pasco no recomienda construir sobre el inmueble de un suegro, ya que “así la persona obtenga el permiso para construir, el hecho de que no sea tu propiedad ya va a generar problemas. Porque en caso de un desalojo, la sola determinación de cuanto te corresponde de reembolso por lo que has gastado en la construcción ya implica un tema judicial complejo”.

“Yo recomendaría siempre comprar el suelo y con esa seguridad poder edificar. Pero, si no es posible, por lo menos tienes que tener el consentimiento de tus suegros por escrito para que cuando te quieran desalojar, tengan la obligación de pagarte. Y si no tienes el permiso por escrito no lo recomendaría en absoluto porque se va a considerar como una construcción de mala fe y en ese caso te podrían desalojar sin pagarte nada e incluso demandar para que demuelas la construcción bajo tu propio costo”, agrega Alan Pasco.

QUÉ HAY QUE SABER SOBRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Esta institución es el ministerio encargado de las obras públicas que se realizan en la República del Perú. Además, se encarga promover la instalación del suministro de agua y desagüe en todo el país.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento diseña, promueve y ejecuta la política sectorial, contribuyendo al desarrollo territorial sostenible del país, en beneficio preferentemente de la población de menores recursos.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es el ente rector en materia de urbanismo, vivienda, construcción y saneamiento, responsable de diseñar, normar, promover, supervisar, evaluar y ejecutar la política sectorial, contribuyendo así a la competitividad y al desarrollo territorial sostenible del país, en beneficio preferentemente de la población de menores recursos.

El objetivo de la creación del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es que peruanos vivan en un territorio ordenado, en centros poblados urbanos y rurales sostenibles, en viviendas seguras, con servicios de agua y saneamiento de calidad.