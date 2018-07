‘Sin Pijama’ se ha convertido en el hit del momento y es la canción más bailada en las discotecas de moda. El tema interpretado por Becky G y Natti Natasha ha sido todo un éxito pero también ha causado más de una polémica por su letra bastante atrevida.



Al margen de esto, la acogida que ha tenido la canción refleja la buena recepción que están experimentando las mujeres en la música urbana, género que por muchos años ha sido terreno de los hombres.



Rebbeca Marie Gómez, más conocida como Becky G, es una cantante y actriz estadounidense con ascendencia mexicana. La joven de 21 años se ha convertido en la última revolución del reggaeton y sus canciones ‘Mayores’ y ‘Sin Pijama’ lo demuestran.

'Sin pijama': Todo éxito tiene una historia detrás



Becky G comentó que al inicio sentía que este nuevo tema sería todo un éxito, pero a su disquera no le dio confianza, así que estuvo evaluando muchas alternativas hasta que se contempló la idea de interpretarla junto a otra cantante y es en ese momento que todo el equipo se dio cuenta que tenían un hit en potencia.



Surgieron muchísimos nombres, hasta que finalmente se concretó la colaboración con la reggaetonera dominicana Natti Natasha. Le enviaron la canción, después ella mandó su parte, y su contribución fue exactamente lo que Becky buscaba: una victoria segura.



Por su parte, la dominicana aseguró que se siente feliz con la recepción que ha tenido el tema lanzado este 2018 y que cuando le propusieron cantar el single junto a una representante femenina del reggaeton, no la pensó dos veces y aceptó lo propuesta.



“La conocí ese día y al instante sentí que era una hermana porque ninguna se sintió más grande que la otra, sino que iba a ser una colaboración de apoyo mutuo. Estoy feliz que hayan aceptado esta combinación hecha por ambas y lo más importante, hecha de corazón”, explicó Natti Natasha.

Desde entonces, ambas intérpretes forjaron una linda amistad fuera y dentro del escenario.



Empoderamiento femenino



‘Sin Pijama’ ya suma más de 500 millones de reproducciones en YouTube, además ha sido todo un éxito en Latinoamérica y Europa. No cabe duda de que este es un buen momento para las mujeres de música urbana y están demostrando que las chicas se están ganando un espacio en el mercado.



Según dice Becky G, forma parte del movimiento de artistas urbanas que quieren lanzar un mensaje y plantar cara al machismo de la industria. La cantante sostiene que utiliza su música para fomentar el empoderamiento femenino. “Estamos acostumbrados a ver a hombres en la música urbana, reggaeton, etcétera, y ahora siento que nosotras tenemos el apoyo de muchos de ellos, como Daddy Yankee, J Balvin o Maluma, con quienes tengo amistad”, dijo en una entrevista para La Vanguardia.

Por otro lado, existen sectores feministas que la critican por sexualizar la figura de la mujer, a lo que Becky G se defiende con un argumento que lo tiene muy interiorizado: “Ser feminista no es decir a otras chicas qué pueden y qué no pueden hacer. Con mis canciones y mis decisiones seguiré demostrando que hay que aceptar que cada una tiene su estilo y sus gustos, y yo voy a apoyar a esas mujeres felices y seguras que quieren vivir la vida así. Eso también es ser feminista”, señaló en esta misma entrevista para el medio español.

A pesar de las polémicas y las críticas, no cabe duda de que Becky G está cosechando muchos éxitos en la música urbana y sin importar que algunos sectores no la vean con buenos ojos, ella afirma que seguirá trabajando duro para empoderar a la mujer y enviar un mensaje positivo a través de sus canciones.