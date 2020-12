Pintura Roja es una de las agrupaciones peruanas que aún se mantiene vigente debido a la melodía y emotividad de sus canciones. Alejandro Zárate junto a Pili Catalán hacen una pausa a sus actividades para contarnos lo que ha sido el inicio de la agrupación, cómo afrontaron la pandemia y los próximos retos que tienen como banda.

Alejandro Zárate nació en Laraos, distrito de Huarochirí, Lima. Desde pequeño se quedó huérfano, ya que su papá falleció cuando tenía seis meses de nacido y su mamá partió al cielo cuando él tenía 9 años. Entonces, junto a su hermano mayor hicieron de todo para sobrevivir y salir adelante.

Desde lustrabotas hasta vender periódicos fueron los oficios que Alejandro Zárate, fundador de Pintura Roja, tuvo que hacer para llevarse un pan a la boca. Hoy dirige esta reconocida banda musical peruana que ha traspasado fronteras como México, República Dominicana, entre otros países, ya que su música es reproducida en covers y son hit mundiales.

¿Cómo nace la agrupación Pintura Roja?

Primero yo inicio en el año 1968 a hacer mis primeros pininos musicales como guitarrista. En el año 1969 formo mi primera agrupación ‘Los Dinámicos’. Esta experiencia me ayudó mucho. A los 18 fui Marino tras pasar las pruebas. Ahí estuve 18 años sirviendo a dicha institución. Este grupo de ‘Los Dinámicos’ se desintegra por la marina. Volví al Perú en 1983 y ahí inicio la carrera con ‘Pintura Fresca’, lo que es hoy ‘Pintura Roja’.

¿Cómo decide cambiar el nombre de Pintura Fresca a Pintura Roja?

Un día estaba ensayando las canciones y un integrante de casualidad alcanzando los tarros de pintura para nuestras banderolas tropieza y se cae con un balde de pintura roja. Ahí decidimos cambiarlo y nos dio mucha suerte porque a veces las circunstancias ayudan a que un artista surja y ese suceso circunstancial nos ayudó demasiado.

¿Cuál ha sido la presentación más emotiva de Pintura Roja?

En el año 1985 cuando fuimos a Cuzco para tocar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Por aquel entonces, el terrorismo estaba bastante fuerte, pero aún así la gente se dio cita para asistir al concierto. Cuando estábamos a pocas cuadras del lugar veíamos un tumulto de gente que no nos dejaban pasar. Estuvimos media hora detenidos entre el tumulto, tuvo que llegar el ejército para resguardarnos durante el trayecto al estadio. Yo decía: “Estas personas han venido a ver a Mili o ver al grupo. Entramos al estadio y estaba lleno. Es algo emocionante ver a las personas que están atrás tuyo por tus canciones y es algo grandioso para las personas que hacemos arte”.

¿Qué canción piensa que es el emblema de Pintura Roja?

El teléfono es uno de los temas que nos abrió puertas. Muchos artistas graban nuestras canciones y eso es gratificante.

¿Qué países conoce por Pintura Roja?

Hemos tenido la suerte de haber estado en dos oportunidades en Europa y llegamos a diferentes países: Italia, Francia y España. Incluso hemos recorrido varios estados de USA al igual que realizar conciertos en Sudamérica.

¿Han alternado con alguna orquesta internacional?

Hemos tenido la suerte de alternar en La Recoleta ubicado en Santiago de Chile con el Gran Combo de Puerto Rico. Nos ayudó mucho alternar con artistas de renombre.

¿Se imaginaba que Pintura Roja iba a tener tanta repercusión?

Todos soñamos en algún momento, de niño me veía en un escenario cantando, jamás pensé aprender a tocar una guitarra. Muchas veces me peñisco para saber si es verdad todo lo que he vivido. Imagínate, yo quedé huérfano a los 9 años de padre y madre. Mi camino estaba enrumbado a delinquir. Mi mamá desde el cielo me guio y logré triunfar. Nunca imaginé tener estas facilidades que iba a tener. Me siento contento porque mis hijos son profesionales y estoy tratando de darle una seguridad a mi menor hija. Es el mayor anhelo, me costó mucho, la mejor escuela para mi fue la calle.

¿Qué hizo con su primer gran sueldo?

Mi primer sueldo fue cuando era marino y recibí algo de 800 soles, y por ese tiempo habían billetes de cinco soles y me volví loco al ver tanto dinero. Cuando ya llega la etapa de Pintura Roja los pagos ya eran más considerables y lo que hice fue ayudar a mi familia, velar por la seguridad de mis hijos, que estudien bien y tengan una casa para vivir seguros. Jamás fui derrochador de dinero, siempre fui ahorrativo. Incluso junté para comprar una radio de sol en sol, siempre me pongo un objetivo y lo cumplo.

¿Qué sueños tiene con Pintura Roja?

Tengo el deseo de que esta agrupación se mantenga en la cúspide con esas bases. Que cada vez que estemos en el escenario, el público se compenetre con la agrupación. Sientan cada melodía, cada letra y eso nos alegra. En alguna oportunidad, he visto llorar a personas cuando Pili canta el tema La Ciega, Petiso y Sola. Incluso hay muchos niños que se acercan y siempre nos piden canciones, lo cual es algo grandioso poder compartir los sentimientos con la gente que ha padecido el abandono de los padres, traición en el amor. El artista debe transmitir las cosas que siempre le sucede.

¿Tienen temas nuevos para promocionar?

Los temas están hechos, faltan solo los videos para promocionar. Son cuatro temas que se han grabado en un buen estudio, ya que hoy la tecnología nos permite tener lo más avanzado y nosotros no podemos desaprovechar eso. Los temas son: Que te vas, mis sentimientos, 2 caminos y Te necesito.

No podemos quedarnos con la grabación que hacíamos antes, de una calidad intermedia, los videos tienen que ser de alta calidad para que puedan apreciar la música que hacemos. Las redes sociales compite con la radio y los canales de televisión. Esta herramienta es muy importante para el artista.

¿Cómo conoció a Pili?

Pili es hermana de una bailarina que estuvo en el grupo. Pili venía a recogerla junto a su mamá. Un día le comenté a su hermana para que invitará a Pili, que por aquel entonces le gustaba el rock y metal. De alguna manera la convencimos y fue parte de la coreografía, un día probamos su voz y tenía una tonalidad muy agradable en su canto. Siempre le digo que se concentre para transmitir sentimientos en las letras. Le aconsejo que le meta melodía a las canciones y con esas indicaciones, Pili encontró un lugar en la cumbia peruana. Hoy tiene reconocimiento de manera amplia y ha logrado cosas importantes.

Pili, ¿qué tan complicado fue para ti hacer cumbia?

Al principio sí, aprender la coreografía, pero poco a poco me adapté. Una vez que ingresas al grupo somos una familia.

¿Pero sigues escuchando rock en tus ratos libres?

Sí, sigo oyendo esa música. Incluso a mi hija le gusta ese género. Ella escucha Nirvana y le encanta la música que yo oigo.

¿Don Alejandro a usted le incomoda que su hija escuche rock?

Es normal que a ella le guste ese género. Cada uno tiene su espacio y se respeta.

Imagino que no todo fue color de rosa al principio para Pintura Roja...

No fue fácil al inicio. En esta carrera, es muy difícil porque muchas veces te van a tirar la puerta en la nariz o te van a tirar tu material al suelo como lo hicieron conmigo. En varias oportunidades, me dijeron, que lo que hacía no era música y me tiraban los discos al tacho delante mío. Yo nunca tiré la toalla. Sabía que iba en el camino correcto para conquistar el corazón de las personas que aman la música.

Muchas veces es fácil subir porque tú te dedicas al 100 por ciento, pero lo difícil es mantenerse. Hay muchos artistas que surgieron de un momento a otro, pero cuando te das cuenta ya no existen. No quiero mencionar nombres, pero sucede. Esto es por falta de no batallar, el arte no es fácil. El camino que se recorre es largo.

¿Cómo recuerda a Johnny Orosco?

Era un tipo muy preocupado, empeñoso por lo que hacía. Siempre quiso ser cantante, pero él entró como segundo guitarrista a la agrupación. Como yo tenía que atender a los empresarios, le dije que tocara la primera guitarra y lo hizo bien. Además aprendió el bajo. También cantó huayno porque su papá era de ahí. Poco a poco su voz mejoró e hizo los covers del grupo Guinda, Ilusionistas y Cuarteto Universal. De ahí se fue a Argentina y con colegas peruanos hizo el Grupo Néctar y el resto es historia conocida.

¿Conversa con Deyvis Orosco?

A veces converso con él, es como si fuera mi nieto, porque su padre fue como mi hijo. Le cuento experiencias porque de alguna manera tiene que nutrirse de lo que nosotros hemos aprendido.

¿Pensó hacer alguna colaboración con Deyvis Orosco?

Hablamos un día, pero Corazón Serrano ya se adelantó e hizo algo con él. Ya lo dejamos de lado porque si hizo su trato con ellos, Pintura Roja no tiene nada que hacer. Estamos viendo la posibilidad de hacer algo con otros artistas.

Pasemos a otro tema, ¿Cuánto afectó la pandemia a Pintura Roja?

Por nuestro lado, hemos ahorrado un poco, que nos sirvió para este momento; sin embargo, seguimos trabajando mediante la venta de casacas y ciertos productos que nos ayudaron para nuestro sustento económico.

¿Durante este tiempo de la pandemia siguieron haciendo música?

No hemos parado la mano. Apenas empezó la pandemia, seguíamos haciendo música, transmisiones y preparamos varios materiales para la difusión de otras canciones como es el caso de la ‘Probadita’ que salió en febrero. Las radios nos apoyaron y en la actualidad ese tema es una de las canciones que ha tenido bastante acogida en los rankings musicales.

¿Qué siente que sus canciones tengan gran acogida a nivel internacional?

Todos los artistas aspiramos a eso ¿no? Llegar que nuestra música traspase fronteras. No solamente en México, si no estamos en diferentes partes del mundo como: Uruguay, Argentina, Ecuador, Chile y Bolivia. Justamente nos están llamando para una gira en Bolivia y otros países.

Pili, ¿En tu caso cómo te has sentido cantando en esta agrupación Pintura Roja?

Al principio fue un gran reto, pero poco a poco me adapte a Pintura Roja. Es una agrupación, en la cuál han pasado grandes artistas. He tratado de cantar con Mily, Kelly o ‘Muñequita Sally’ cada una de ellas tenía un estilo propio, una voz diferente y yo tenía que llegar a marcar algo con mi voz. Poco a poco me adapté y la gente fue aceptándome, al principio fue difícil y duro.

Pili, ¿Qué tan complicado es trabajar junto a tu pareja?

Imagínate que muchos dicen que trabajar las 24 horas con la persona que compartes tu vida debe ser difícil. Fue muy lindo porque compartimos viajes, ensayos y yo hago lo que él me dice. Sigo sus recomendaciones de cómo cantar, cómo expresarme y eso le debo bastante a Alejandro. Hemos hecho una gran química ambos. Tenemos 17 años y nos hemos sabido compenetrar, entendernos en todos los aspectos.

¿Cómo describes a Alejandro Zárate?

Es un gran ser humano, con buenos sentimientos, noble y sencillo.

Alejandro, ¿Es cierto que es una persona muy estricta con la puntualidad?

Pensé que la primera respuesta que iba a dar Pili iba a ser la puntualidad (risas de Pili) Me incomoda la impuntualidad, la falta de respeto no solo a uno mismo si no al público. Me incomoda la deslealtad, muchos artistas que llegan a una banda como ‘mansa paloma’ y una vez que son promocionados alzan vuelo y abandonan a la persona que les dio oportunidad. Así hay muchas cosas que me incomodan, pero tratamos de corregir y no ser uno más de tantos grupos.

¿Qué reglas hay en Pintura Roja?

Ningún músico está autorizado a beber un vaso de cerveza antes de subir al escenario. Está prohibido el uso de celulares mientras trabajamos al igual que durante el almuerzo. Esas cosas nos ayudó mucho a superar.

¿Qué otra cosa hizo durante el tiempo que estuvimos en aislamiento?

En esta pandemia aprovechamos con Pili no solamente para seguir haciendo cumbia, si no grabamos dos vals. ‘Mal paso’ y ‘Olvídala amigo’. De igual manera grabamos dos rock: ‘Triciclo Perú' y ‘Devuélveme a mi chica’. Todas esas cosas hicimos en pandemia. Vendimos queso en Huarochirí porque de alguna manera teníamos que subsistir.

¿Qué lección aprendió este año?

Las cosas malas que nos trajo la pandemia fue que nos enseñó a ahorrar. La mayoría está acostumbrado a vivir el día. Tenemos que ahorrar para todo el año, no sabemos cuando vamos a tener necesidades. Nos sirvió para conocernos mejor y darse cuenta quienes son los verdaderos amigos y valorar a la verdadera familia, que debe estar unida en estos momentos de crisis de salud .

¿Y con los músicos cómo hizo para apoyarlos?

El primer mes los apoyé económicamente. Luego conversamos y les dije que tenían que ver cómo deberían hacer. Hicimos dos transmisiones, pese a que no me fue bien, cumplí con ellos lo acordado. Les pagué a cada uno, pero económicamente a mi me perjudicó, porque las transmisiones no fueron un éxito por diferentes circunstancias que no vienen al caso comentar.

¿Qué se le viene a Pintura Roja en el futuro?

Quieren enviarnos el adelanto para Juliaca, Huancayo, provincias que extrañan a Pintura Roja. Hemos integrado dos músicos más a la agrupación. Un saxofonista, quena, zampoña, charango y una trompeta para darle otra imagen a Pintura Roja. Después de todo este tiempo de aislamiento tenemos que salir con una nueva alternativa, propuesta, que estamos haciendo en estos momentos.

Finalmente, ¿Cómo le gustaría que recuerden a Alejandro Zárate?

El público sabe reconocer si hicimos algo bueno como artistas, si hicimos algo bueno y dejamos huella. La mejor definición lo tiene el público. Yo solo quisiera que me recuerden como una persona que dio todo lo que pudo por hacer bien las cosas a través del arte de la cumbia.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Revive los mejores momentos de los Latin Grammys 2020

TE PUEDE INTERESAR