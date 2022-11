Gerard Piqué, quien sorprendió a todos por su inesperado retiro y quien ahora es oficialmente exjugador de fútbol, apareció en el canal de Twitch de Ibai Llanos para hablar sobre sus próximos proyectos.

Durante la charla, el influencer vasco aprovechó para invitar al exfutbolista a participar en “La Velada del Año 3″, su evento donde distintas personalidades se enfrentan en combates de boxeo.

Según recoge MeriStation, Llanos manifestó sus deseos de ver al exdefensor azulgrana luchar contra Joaquín Sánchez, el centrocampista del Real Betis.

“Sé que es imposible, pero yo siempre he soñado (y si no hubiese soñado no estaría donde estoy). A mí me encantaría, además por el contexto de vuestras situaciones, Gerard Piqué contra Joaquín Sánchez”, expresó el streamer, a lo cual Piqué reaccionó con una carcajada.

“Y yo creo que a la gente le encantaría, sería algo histórico”, comentó Llanos. Asimismo, el influencer señaló que le gustaría que fuera Joaquín Sánchez porque es una persona que le agrada y porque parece “que se retira en junio” de 2023.

No obstante, el streamer hizo recordar a su público que no es posible contar con el jugador del Real Betis ya que aún se encuentra en actividad, y por lo tanto, lo tiene prohibido. “No pueden ni jugar a pádel en directo”, sostuvo.

La respuesta de Piqué: “99% que no”

A pesar de todo, Ibai continuó insistiendo en ver un posible combate entre ambos deportistas. “Gerard Piqué contra Joaquín Sánchez, en el lugar donde quizá lo podemos hacer, y ahí dices lo que te dije... El lugar no está cerrado, pero eres un tío atrevido, dale una vuelta”, comentaba.

Piqué respondió que no se ve con los guantes de boxeo puestos y destacó que no se ha pegado con nadie en la vida. Ante la negatividad, Ibai aseguró que el boxeo de su evento no presenta una violencia desagradable. “Es un deporte controlado”, aseguró.

Ante la insistencia, el exjugador del FC Barcelona no descartó por completo la posibilidad. “No te digo que no, nunca te digo que no, pero 99% que no”, indicó. “A mí competir contra Joaquín o contra quien sea, si es que me da igual: Busi, Ramos, Arbeloa... es que da igual, me han ido saliendo nombres. No me veo con unos guantes”, agregó.