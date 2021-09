Durante un operativo en la ciudad de Nápoles, Italia, se detuvo al exfutbolista colombiano Anthony De Ávila. Con experiencia en el América de Cali y la Selección de Colombia, ha sido relacionado con delincuentes en el país europeo que concluyó en su captura. Pero ¿qué motivó su detención?

Fue el medio Corriere Della Sera que informó sobre la captura del exjugador. En la publicación, se precisa que “los delitos por los que fue perseguido por el poder judicial italiano se cometieron presuntamente en 2001 en Nápoles y Génova”.

Además, señala que el conocido como ‘Pitufo’ tenía orden de captura por “tráfico y producción de drogas” desde el año 2004, pero fue gracias al operativo de rutina de control territorial que se dio con el paradero del colombiano. Su vínculo con una banda de narcotráfico de Países Bajos le merecerían una pena de 12 años.

‘Pitufo’ y su vínculo de antaño

De hecho, la primera vez que De Ávila fue relacionado con el mundo oscuro fue en 1997, poco antes de Francia 1998, cuando le dedicó un gol a los hermanos Rodríguez Orejuela, entonces detenidos en Bogotá por el delito de narcotráfico.

“No le tengo miedo a lo que puedan pensar en Estados Unidos por esta dedicatoria. Si cometí un error, Dios me juzgará y yo aceptaré el castigo. Me acordé de por unos consejos que me dieron cuando tenía 19 años, y quise compartir la alegría de mi corazón con personas que ahora están pasando por un mal momento”, explicó más adelante.

De este modo, el ‘Pitufo’ se une a Jhon Viáfara, Edwin Congó, Diego León Osorio, Mauricio ‘El Chicho’ Serna y el mismo René Higuita en la lista de exfutbolistas que han sido investigados por presuntos vínculos con el mundo del narcotráfico.

