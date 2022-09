Plebiscito Constitucional de Chile 2022: cuándo salen los resultados y qué pasa si no voto

En Chile, este domingo 4 de septiembre se llevará a cabo el plebiscito constitucional, con el cual los ciudadanos chilenos tomaran la decisión de si aprueban o rechaza la nueva Constitución del país. Este plebiscito llega luego de que la Convención Constitucional produjera en julio el borrador de una nueva Constitución, casi tres años después del “estallido social” en las calles de Chile que llevó a un referéndum con el fin de cambiar la Carta Magna.

Además, los chilenos irán a sufragar, de forma obligatoria, el domingo en un horario de 8:00 am a 6:00 pm, de acuerdo con el Servicio Electoral de Chile (Servel). Cabe recordar también que para ir a votar se debe asistir con cédula de identidad o pasaporte. Se aceptarán documentos vencidos desde el 1 de octubre de 2019.

¿A QUÉ HORA SALEN LOS RESULTADOS DEL PLEBISCITO CONSTITUCIONAL DE CHILE 2022?

Como se sabe, las mesas de sufragio se cerrarán a las 18:00 horas, las elecciones podrían extenderse si todavía hay personas esperando para votar en la fila de sus mesas. Cuando ya sean cerradas las mesas, empezarán los escrutinios para hacer el conteo de votos y verificar si son válidos.

Se estima que alrededor de las 18:30 horas se conocerán los primeros resultados del plebiscito y que cerca de las 19:30 horas ya estarán los resultados definitivos.

¿QUÉ SUCEDE SI NO VOY A VOTAR EN EL PLEBISCITO CONSTITUCIONAL DE CHILE 2022?

Todos los chilenos que no acudan a sufragar el domingo 4 de septiembre, recibirán una multa que en esta elección el voto es obligatorio y quienes no lo hagan enfrentarán una sanción de hasta $180.000. Sin embargo, las únicas personas que no incurrirán en sanción serán las que no voten “por enfermedad, ausencia del país, encontrarse el día del plebiscito en un lugar situado a más de 200 kilómetros de aquel en que se encontrare registrado su domicilio electoral o por otro impedimento grave”, por lo que tendrán que comprobar su situación ante el juez competente, según el artículo 142 de la actual Constitución chilena.

¿CÓMO SERÁ LA TARJETA ELECTORAL DEL PLEBISCITO CONSTITUCIONAL DE CHILE 2022?

Cuando las personas lleguen al lugar donde le toca sufragar, los vocales le pedirán su identificación ya sea cédula de identidad o pasaporte, y luego le entregarán tarjeta electoral, estampilla y un lápiz, también pueden llevar el suyo también.

El artículo 142 de la Constitución menciona que la cédula/tarjeta electoral mostrará la siguiente leyenda: “¿Aprueba usted el texto de Nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional?”. Teniendo esto en cuenta, tendrás dos opciones para votar: “Apruebo” y “Rechazo”.