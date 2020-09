Desde inicios de este 2020, Pokémon GO incorporó algunas evoluciones por intercambio. Se trata de una función ampliamente demandada por los fans del juego y que ayuda a completar la Pokédex en menor tiempo. Es bastante diferente a los intercambios que hay en la saga principal, pero al no ser un juego de la serie principal tiene ciertas concesiones y no afecta al canon.

Desde los juegos clásicos de Pokémon existe la evolución por intercambio. Es una función que requiere un par de amigos, dos consolas y un objeto que deberá portar el pokémon que se desea llevar al siguiente nivel. Inicialmente el juego de Niantic trató de imitar este proceso pero con el tiempo decidieron quitar ciertas limitaciones como el objeto requerido.

Todas las criaturas de Pokémon GO evolucionaban al reunir una cierta cantidad de caramelos correspondientes a su especie. Esto es parte del principio del juego. De esta forma hay monstruos de bolsillo que requieran en sus últimas evoluciones 100, 200 e incluso 400 caramelos.

Para obtener estos caramelos hace falta capturar varios pokémon de la misma especie, los cuales darán naturalmente 3 dulces, pero si se potencia con una ‘baya pinia’ se puede obtener hasta 6 caramelos. Otra forma de conseguirlo es caminando con el pokémon que se quiere evolucionar como compañero principal para ir hallando los confites suficientes.

Sin embargo, en Pokémon GO existe un reducido número de pokémon que pueden ahorrarse una larga caminata para encontrar caramelos y optar por ser intercambiados entre amigos, para alcanzar su próxima evolución. Para poder acceder a esta modalidad hay que cumplir con los siguientes requisitos:

Ser nivel 10 o más. Tener al menos un amigo. Estar a menos de 100 metros de distancia de tu amigo con el que realizarás el intercambio.

Si se cumple con todos los requisitos mencionados, solo queda tener uno de los pokémon que evolucionan por intercambio. Esta es la lista completa:

Boldore : evoluciona en Gigalith.

: evoluciona en Gigalith. Graveler : evoluciona en Golem.

: evoluciona en Golem. Gurdurr : evoluciona en Conkeldurr.

: evoluciona en Conkeldurr. Haunter : evoluciona en Gengar.

: evoluciona en Gengar. Kadabra : evoluciona en Alakazam.

: evoluciona en Alakazam. Karrablast : evoluciona en Escavalier.

: evoluciona en Escavalier. Machoke : evoluciona en Machamp.

: evoluciona en Machamp. Shelmet: evoluciona en Accelgor.

Ten en cuenta que estos pokémon aún pueden evolucionar por número de caramelos. Kadabra, Machoke, Graveler y Haunter necesitan 100 caramelos; mientras que Boldore, Gurdurr, Karrablast y Shelmet requieren de 200 de estos dulces en forma de canicas.

Por último hay que recordar que cada vez que realicemos un intercambio en Pokémon GO tendrá un costo dependiendo del nivel de amistad que se tenga con el otro jugador. Detalles como los PC y los puntos de salud pueden verse afectados por este tipo de factores. Cuanto mayor sea la amistad, menos se verá afectado el pokémon intercambiado.

