El último Pokémon Direct, que se celebró este 29 de septiembre, vino cargado de buenas noticias para los fans de los monstruos de bolsillo. Una de las sorpresas que se reveló durante el evento en vivo —además de los esperados adelantos de la expansión “Las Nieves de la Corona” de Pokémon Espada y Escudo— fue la futura habilitación que se hará para conectar Pokémon GO con Pokémon HOME.

“¡La esperadísima conectividad entre Pokémon GO y Pokémon HOME está en camino! Con esta conexión, los pokémon capturados en Pokémon GO podrán participar en las aventuras que vivas en Pokémon Espada y Pokémon Escudo gracias a Pokémon HOME", explicó Tsunekazu Ishihara, presidente y CEO de The Pokémon Company en la transmisión.

Como se recuerda, Pokémon HOME es una aplicación que funciona tanto en los teléfonos móviles como en la Nintendo Switch, teniendo funciones diferentes en cada uno de estos dispositivos. Esta app permite almacenar a todos los pokémon que tengamos de otros juegos como la saga Let´s Go, Espada y Escudo, el Banco Pokémon así como títulos de juegos anteriores.

Hasta ahora, Pokémon HOME no era directamente compatible con el juego de Niantic, Pokémon GO. Solo era posible traspasar pokémon desde Pokémon GO a cualquiera de los títulos de Let´s Go y desde ahí se podía llevar a los monstruos de bolsillo a la Pokémon HOME para pasarlos a otros juegos. Esto limitaba mucho la cantidad de pokémon que era posible migrar de un juego a otro.

“Tenemos planeado que la conexión entre Pokémon GO y Pokémon HOME esté lista antes de que acabe el 2020. Por favor estén atentos para saber sobre las novedades que iremos anunciando”, precisó Ishihara en su exposición. Aún no hay una fecha definida para el lanzamiento, pero no pasa del último trimestre del año.

Como ya sucedía cuando pasábamos un pokémon de Pokémon GO a Pokémon Let’s Go, aparecía una “Caja Misteriosa” en el juego de Niantic. Al abrirla hacía su aparición Meltan, un pokémon singular. Cuando la conexión se realice con Pokémon HOME, se producirá la misma mecánica según lo anunciado en el Direct.

Sin embargo, adicionalmente, los jugadores obtendrán una segunda recompensa en Pokémon HOME: se trata de un Melmetal muy especial que podrá adoptar su forma Gigamax. La entrega de este pokémon —que es la evolución de Meltan— se realizará mediante un “Regalo misterioso”, los detalles sobre si se hará una sola vez en el juego o si tendrá fecha límite aún no han sido revelados por The Pokémon Company.

