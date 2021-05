Tras la presentación de su tráiler en el Pokémon Presents de febrero, Pokémon Legends: Arceus es uno de los juegos más esperados de la franquicia. Con su propuesta de un RPG de mundo abierto, este videojuego exclusivo para Nintendo Switch es una de las propuestas más ambiciosas de la marca.

Con el lanzamiento del ‘teaser’ en febrero de este año, ante una propuesta tan ambiciosa de mundo abierto al estilo de “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, se estimaba que podría ser uno de los ´titulos de Pokémon que más demorarían en salir.

Pero, contra todo pronóstico, Nintendo ha anunciado las fechas de sus próximos juegos de Pokémon. Esta semana la empresa nipona también adelantó la fecha para el lanzamiento de los remakes de Diamante y Perla: Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente.

Si todo el plan de desarrollo del juego sigue en pie, sin mayores retrasos, la fecha para la salida de Pokémon Legends: Arceus según la propia Nintendo es el 28 de enero de 2022. Se trata de poco más de medio año de espera para un juego que ampliará las posibilidades de sus usuarios en un rol de mundo abierto.

Como se sabe, este videojuego transcurre en la región de Sinnoh, en una época bastante anterior a la que se conoce en los videojuegos actuales y la serie de Pokémon donde ya hay entrenadores, ligas, competencias y gimnasios. Por lo que se trataría de una precuela al mundo Pokémon conocido hasta ahora desde la ficción.

“Para atrapar Pokémon en Leyendas Pokémon: Arceus, puedes observar su comportamiento, acercarte a ellos con sigilo y luego lanzarles una Poké Ball. También puedes hacer que tus Pokémon aliados te ayuden a echarle el guante al Pokémon salvaje. Arroja la Poké Ball de un Pokémon aliado cerca de un Pokémon salvaje para iniciar un combate. Dirigirás a tu Pokémon eligiendo los movimientos que tenga disponibles”, detalla parte de la descripción del juego.

En esta nueva aventura, los jugadores tendrán la misión de crear la primera Pokédex de la región. Para ello podrán elegir un compañero inicial entre Rowlet, Cyndaquil, y Oshawott. Sobre el origen de estos ‘starters’, se sabe que “un Profesor Pokémon los trajo hasta aquí tras encontrárselos durante sus viajes de investigación a distintas regiones”, según reza la descripción de Nintendo.

Este juego ya se puede preordenar desde la Nintendo eShop a US$ 59,99. Como ya se mencionó, la fecha de salida es el 28 de enero de 2022.

Por su parte, Nintendo también anunció la fecha de estreno de “Pokémon Diamante Brillante” y “Perla Reluciente”. Ambos juegos, que son remakes de clásicos de 2006, serán lanzados el 19 de noviembre de este año. También se pueden preordenar a US$ 59,99.

