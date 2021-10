Desde su estreno, “La desalmada” se ha convertido en una de las telenovelas con mayor éxito, tanto en México como en Estados Unidos. Lo que pocos saben es que Alejandra Espinoza tenía la intención de consolidarse como actriz en la novela, al aparecer en el casting por el protagónico, pero tuvo que rechazar la producción de El Güero Castro por una fuerte razón.

Recordemos que la guapa presentadora contó en marzo pasado en el programa ‘El almuerzo con Caro’ que le dieron un personaje en la historia, que actualmente es protagonizada por Livia Brito y José Ron, aunque tuvo que decir que no, pues “salió otra cosita” durante el proceso.

¿Se arrepiente de no protagonizar “La desalmada”?

Actualmente, el melodrama lidera el rating de los programas más vistos en México, por lo que aquella anécdota nuevamente es noticia, ya que Alejandra fue cuestionada sobre si se arrepentía de no haber formado parte del elenco; sin embargo, aseguró que no lamenta ninguna de sus decisiones.

“No, de nada de lo que yo hago en mi vida me arrepiento, te lo prometo. Jamás me arrepiento de nada. De repente digo: ‘Bueno, ¿qué hubiese pasado si…?’”, contó en una entrevista virtual con el canal de YouTube Espacio.

Aclaró que, aunque no aceptó la telenovela, “también pasaron muchas cosas increíbles”. Incluso, confesó que a pesar de no aceptar el papel que se ganó en el casting, volvieron a contactarla más tarde para ofrecerle un nuevo personaje, al que también le dijo que no.

No era el momento indicado

La presentadora mexicana considera que probablemente este proyecto no estaba destinado para ella y eso no la hace sentir mal. “Cuando algo no es para ti de verdad por más que uno lo desee, por más que uno lo busque, bien dicen que cuando no es para ti ni aunque te pongas, o sea literal, el proyecto no era para mí y no me arrepiento”.

Por otro, lado Alejandra se alegra del éxito que tiene “La Desalmada”, sobre todo por su excompañero José Ron. “Me da muchísimo gusto que le esté yendo muy bien, obviamente me da mucho gusto por José Ron, que tuve oportunidad de trabajar con él en ‘Rubí’ también, y que esté siendo un exitazo en México y aquí en Estados Unidos”, dijo.

No dejará las telenovelas

La conductora de Nuestra Belleza Latina compartió que el 2021 ha sido un buen año en el ámbito profesional, pues pudo participar en un par de filmes: “Empezando el año grabé una película en Los Ángeles, hace tres meses grabé una película en Puerto Rico, esas cosas yo no las hubiese podido hacer de haber tomado ese proyecto (La Desalmada)”.

Además, aseguró que no dejará de lado las telenovelas ni su carrera como actriz: “No, para nada, eso no está descartado, en este último año que he estado haciendo (cosas)”. Aunque confesó, que el mundo de la actuación no es lo que esperaba, puesto que sus prioridades han cambiado y su mentalidad es otra.

“Sí me di cuenta que no era lo que yo pensaba, a mí sí me gusta mucho la actuación y es una de mis pasiones, pero cuando digo no era lo que yo pensaba es porque estoy en otro momento de mi vida”, manifestó.

OTROS PLANES EN MENTE

Alejandra Espinoza compartió que hace una década su sueño era aparecer en las telenovelas y en filmes. En ese momento, a la presentadora no le hubiera importado buscar oportunidades en cualquier país, pero ahora piensa diferente.

“Ahorita estoy con mi hijo, tengo otros planes, otra mentalidad, ya no era como hace 10 años que lo soñaba y que lo quería con toda mi alma”, se sinceró en Espacio.