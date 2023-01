Los fanáticos aún no entienden la repentina salida del delantero Memphis Depay del FC Barcelona; sin embargo, para el entrenador del club, Xavi Hernández, esta decisión significó algo bueno para el equipo y el jugador.

Según informa OneFootball, el nuevo jugador del Atlético de Madrid no se sentía cómodo dentro del conjunto azulgrana y para el DT, en una situación así, lo mejor es sentarse a negociar y encontrar una solución conveniente para ambas partes.

El destino fue petición del atacante neerlandés: “Memphis pidió salir, él tenía la propuesta del Atlético. Hablando con él, no estaba cómodo con su situación en el equipo. Necesita participar, ganar, sentirse más importante y útil que en los últimos meses. Yo lo entendí. Salimos ganando todos con su salida: el club ingresa dinero. A partir de aquí, veremos qué podemos hacer. Dependemos únicamente del Fair Play, de cómo interpreta la Liga el Fair Play. Si podemos reforzarnos tras la baja de Memphis, mejor. Si no se puede, tampoco sería de trascendencia o urgencia. Veremos si podemos fichar. Dependemos del Fair Play, que ahora está difícil la cosa”.

Adicionalmente, Xavi agregó que “no he pedido a nadie” para reemplazar a Memphis. “Era mejor para todas las partes. A partir de ahí, estoy contento, estoy contento. Si no, tiraremos del filial o del juvenil. Encantado con la plantilla que tengo. No tengo ninguna queja ni he pedido nada”, expresó.

EL PASO DE MEMPHIS POR BARCELONA

El atacante de 28 años llegó al “Barcelona” en 2021 como agente libre desde el Olympique de Lyon de Francia. Regularmente como titular durante la era de Ronald Koeman, se fue a la banca con la llegada de Xavi como DT. Disputó 42 partidos oficiales y anotó en 14 ocasiones.

El neerlandés intentará mejorar sus números esta temporada vistiendo ahora la camiseta del Atlético de Madrid, club que es rival directo del ‘Barza’ en todas las competiciones y por el cual firmó hasta el 2025.